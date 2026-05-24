10 năm gắn bó của Lê Lộc, Tuấn Dũng

|Trên trang cá nhân, Lê Lộc vừa đăng tải bức ảnh gia đình bên "thiên thần nhỏ". Cô vừa sinh con đầu lòng tại một bệnh viện phụ sản ở TP.HCM. Tuấn Dũng đồng hành bên vợ trong thời gian lâm bồn. Vợ chồng anh chào đón con gái sau khoảng nhiều năm gắn bó. Họ đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức lễ cưới. "Hiện tại ba, mẹ và bé đang dần thích nghi với nhau trong 24 giờ lộn xộn mỗi ngày, nhưng nó thật thú vị", cô viết.
Trong một bài phỏng vấn trên Tri Thức - Znews, Lê Lộc chia sẻ cả hai không có ý định tổ chức lễ cưới. Với bộ đôi, điều quan trọng là cách họ đối xử với nhau thế nào mỗi ngày. Niềm vui, hạnh phúc, tin yêu là cốt lõi để tạo nên sự bền vững trong mối quan hệ của cô và Tuấn Dũng. "Với tôi, Tuấn Dũng như một người bạn, chỗ dựa quan trọng trong cuộc sống. Cả hai cùng giúp nhau hoàn thiện. Người thân trong nhà cứ thúc giục chúng tôi cưới nhưng cả hai không nghĩ đến", diễn viên chia sẻ.
Những năm qua, họ đồng hành trên sân khấu đến các dự án phim. Lê Lộc được khen ngày càng hoàn thiện về nhan sắc. Thời gian gần đây, vợ của Tuấn Dũng tạm dừng các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho tổ ấm nhỏ và con gái đầu lòng.
Cả hai có khoảng 10 năm gắn bó, đồng hành. Ban đầu, họ là bạn thân, chia sẻ với nhau những khó khăn, thuận lợi từ những ngày đầu làm nghề. Bộ đôi cùng hoạt động tại Sân khấu kịch Hồng Vân. Tuấn Dũng cảm mến con gái của Lê Giang và nhiều lần bày tỏ tình cảm. Song Lê Lộc không đồng ý. Thời điểm ấy, cô cho biết chỉ xem Tuấn Dũng là bạn bè.
Ở chương trình Người ấy là ai 2019, Tuấn Dũng tham gia để tỏ tình với Lê Lộc nhưng bị từ chối. Dần dần, sự chân thành, hiền lành của Tuấn Dũng chinh phục Lê Lộc. Đến năm 2021, cả hai công khai chuyện tình cảm.
Lê Lộc nhiều lần dành lời khen cho người bạn đời. Cô cho biết Tuấn Dũng hiền lành, tử tế và luôn đối xử tốt với cô cũng như mọi người xung quanh. "Anh Dũng là người bạn trong tất cả lĩnh vực, nghề nghiệp, cuộc sống. Anh đồng hành, chỉ dạy và chia sẻ cho tôi nhiều thứ. Chúng tôi bổ trợ cho nhau, mang đến niềm vui mỗi ngày. Đó là động lực lớn nhất của cả hai", diễn viên bày tỏ.
