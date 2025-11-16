10 loại thực phẩm và đồ uống làm dịu các triệu chứng cúm

Cúm gây ra các triệu chứng như sốt, đau họng, ho, nghẹt mũi, mệt mỏi và chán ăn.

Bên cạnh thuốc điều trị và nghỉ ngơi, một số thực phẩm có thể giúp giảm triệu chứng cúm, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ cơ thể phục hồi nhanh hơn.

Nước ấm

Cơ thể dễ mất nước khi bị cúm do sốt, tiêu chảy hoặc nôn mửa. Uống đủ nước là cần thiết để bù nước và điện giải, đồng thời hỗ trợ các phản ứng sinh hóa của cơ thể. Nước ấm giúp làm dịu cổ họng và đường hô hấp trên nhờ hơi nóng.

Các nghiên cứu cho thấy đồ uống ấm nóng giúp giảm nghẹt mũi, ho, hắt hơi và mệt mỏi hiệu quả hơn nước ở nhiệt độ phòng.

Súp gà và súp rau củ

Súp gà từ lâu đã được xem là "bài thuốc dân gian" giúp giảm viêm, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ phục hồi. Protein từ thịt gà giúp duy trì cơ bắp, trong khi rau củ cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết để cơ thể chống lại virus. Một ít carbohydrate trong súp giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể.

Súp đậu cũng là lựa chọn tốt vì chứa protein thực vật và chất xơ, giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn và duy trì sức khỏe tiêu hóa. Việc tiêu thụ súp ấm còn giúp giảm tắc nghẽn mũi nhờ hơi nước, đồng thời dễ tiêu hóa hơn khi cơ thể mệt mỏi.

Tỏi có thể giúp giảm triệu chứng cúm

Tỏi có đặc tính kháng khuẩn và kháng viêm, có thể tăng cường hoạt động của các tế bào miễn dịch như tế bào T và đại thực bào, giúp giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng cúm. Mặc dù bằng chứng lâm sàng còn hạn chế, nhưng việc bổ sung tỏi vào chế độ ăn được đánh giá là an toàn và hỗ trợ sức khỏe miễn dịch.

Nước cam và các nguồn vitamin C khác

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, giúp tăng cường miễn dịch, chống nhiễm trùng và rút ngắn thời gian mắc bệnh. Nghiên cứu cho thấy bổ sung vitamin C trong chế độ ăn hàng ngày có thể giảm mức độ nghiêm trọng và thời gian mắc cúm.

Các nguồn thực phẩm giàu vitamin C gồm cam, bưởi, kiwi, khoai tây, ớt chuông, bông cải xanh, cải Brussels, dâu tây, cà chua và dưa lưới.

Rau lá xanh

Rau lá xanh như rau bina, cải xoăn, bắp cải là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin A, C, K và khoáng chất như sắt, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sản xuất tế bào miễn dịch và duy trì chức năng miễn dịch hiệu quả. Những dưỡng chất này giúp cơ thể chống lại virus và giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng cúm.

Khi cơ thể mệt mỏi hoặc tiêu hóa kém, nên nấu chín rau nhẹ thay vì ăn sống để dễ tiêu hóa hơn, đồng thời vẫn giữ được hầu hết giá trị dinh dưỡng. Ngoài ra, rau lá xanh còn cung cấp chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm, hỗ trợ chức năng đường ruột và duy trì cân bằng hệ vi sinh.

Việc kết hợp rau lá xanh vào các bữa ăn như súp, xào nhẹ hoặc sinh tố giúp bổ sung vitamin và khoáng chất, hỗ trợ quá trình hồi phục nhanh hơn khi mắc cúm.

Mật ong

Mật ong có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và làm dịu cổ họng, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ho, đau họng và nghẹt mũi khi mắc cúm. Nhiều nghiên cứu lâm sàng cho thấy mật ong có thể giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của cơn ho, đồng thời hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn nhờ tác dụng làm dịu đường hô hấp.

Mật ong có thể dùng trực tiếp hoặc pha với nước ấm, trà thảo mộc để tăng hiệu quả làm dịu cổ họng và giữ ẩm cho đường hô hấp.

Lưu ý, trẻ dưới 1 tuổi không nên sử dụng mật ong do nguy cơ ngộ độc botulinum. Ngoài ra, người đang kiểm soát lượng đường trong máu nên sử dụng vừa phải, kết hợp với chế độ ăn cân bằng để đảm bảo lợi ích sức khỏe tối ưu.

Gừng và nghệ

Gừng có đặc tính kháng khuẩn, còn curcumin từ nghệ giúp chống viêm và chống oxy hóa, hỗ trợ giảm viêm đường hô hấp và nâng cao khả năng miễn dịch. Gia vị này có thể thêm vào trà, súp hoặc món ăn hàng ngày. Phụ nữ mang thai, cho con bú hoặc người dùng thuốc chống đông máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thực phẩm bổ sung.

Protein nạc

Protein là yếu tố quan trọng giúp duy trì khối cơ, hỗ trợ chức năng miễn dịch và tăng khả năng phục hồi khi cơ thể bị bệnh. Trong giai đoạn mắc cúm, việc bổ sung protein nạc như thịt gia cầm không da, cá, đậu, đậu phụ hay các sản phẩm từ sữa ít béo giúp cung cấp amino acid cần thiết để tái tạo tế bào và sản xuất kháng thể, đồng thời duy trì sức mạnh cơ bắp khi cơ thể ít vận động.

Nên tránh các loại protein nhiều chất béo bão hòa hoặc chiên rán, vì chúng có thể làm chậm tiêu hóa, gây khó chịu đường ruột và tăng áp lực cho hệ miễn dịch. Kết hợp protein nạc với rau củ và ngũ cốc nguyên hạt giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất hiệu quả, hỗ trợ phục hồi nhanh hơn và giảm nguy cơ mệt mỏi kéo dài sau cúm.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp giàu protein và men vi sinh (probiotics), giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ chức năng miễn dịch. Chọn loại ít béo, ít đường (dưới 10 g/khẩu phần) để vừa bổ sung lợi khuẩn vừa dễ tiêu hóa, tránh làm tăng đường huyết hoặc khó chịu dạ dày khi bị cúm.

Việc duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh có vai trò quan trọng trong việc tăng cường phản ứng miễn dịch tại đường hô hấp, giúp cơ thể chống lại virus và giảm nguy cơ các triệu chứng cúm kéo dài.

Đồng thời, protein trong sữa chua Hy Lạp còn hỗ trợ duy trì cơ bắp và cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể khi bị cúm, giúp quá trình hồi phục diễn ra nhanh hơn.

Trà thảo mộc không caffeine

Trà thảo mộc như hoa cúc, bạc hà, cam thảo hay trà rooibos giàu polyphenol, có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, giúp giảm sưng viêm và hỗ trợ cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh. Các loại trà này có tác dụng làm dịu cổ họng, giảm nghẹt mũi và hỗ trợ đường hô hấp trên. Uống trà thảo mộc còn giúp duy trì cân bằng nước trong cơ thể, hạn chế mất nước khi bị sốt hoặc ho.

Ngoài ra, tính chất thư giãn tự nhiên của trà giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, từ đó tăng cường hiệu quả của hệ miễn dịch. Đây là lựa chọn lý tưởng để bổ sung vào chế độ ăn khi bị cúm, vừa giúp giảm triệu chứng vừa hỗ trợ phục hồi sức khỏe tổng thể.