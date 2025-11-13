1,1 triệu bảng trên cổ tay Ronaldo

Cristiano Ronaldo không cần ghi bàn để tạo tiếng vang. Chỉ một chiếc đồng hồ trên cổ tay cũng đủ khiến cả thế giới dừng lại, như cách anh luôn làm trong suốt hai thập kỷ qua.

Trong buổi phỏng vấn mới nhất với nhà báo Piers Morgan, Ronaldo chọn xuất hiện cùng Jacob & Co Twin Turbo Furious Baguette, chiếc đồng hồ trị giá 1,1 triệu bảng. Nó được chế tác từ vàng trắng 18K, đính hơn 360 viên kim cương baguette và chỉ có 18 chiếc trên toàn thế giới. Với Ronaldo, đó không phải món trang sức, mà là một tuyên ngôn sống.

Anh không đeo đồng hồ để xem giờ. Anh đeo để kể lại hành trình của chính mình, từ cậu bé nghèo ở Madeira đến biểu tượng tỷ phú đầu tiên của bóng đá. Mỗi viên kim cương trên cổ tay ấy là một chiến thắng, một nấc thang trong sự nghiệp, và một lời nhắc: anh chạm đến nơi mà rất ít người từng tưởng tượng.

Ronaldo hiện kiếm 488.000 bảng mỗi ngày tại Al Nassr, kèm khoản thưởng 24,5 triệu bảng khi ký hợp đồng, có thể tăng lên 38 triệu bảng nếu gia hạn thêm một năm. Anh thẳng thắn nói: “Tôi không ám ảnh vì tiền, nhưng đạt được con số đó là mục tiêu. Ở tầm này, tiền không còn là tất cả, nhưng vẫn tốt khi có nhiều hơn”. Câu nói ấy thể hiện rõ bản chất Ronaldo, tham vọng, tự tin, và luôn biết mình xứng đáng.

Chiếc đồng hồ anh đeo không chỉ tỏa sáng bởi kim cương. Nó phản chiếu chính con người anh, tỉ mỉ, cầu toàn, không thỏa hiệp. Mọi chi tiết trên chiếc Jacob & Co đều như ẩn dụ cho sự nghiệp của CR7: chính xác, phức tạp và rực rỡ.

Trong phần còn lại của cuộc phỏng vấn, Ronaldo xác nhận World Cup 2026 sẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng. Anh nói về Manchester United bằng giọng tiếc nuối, cho rằng “CLB không có cấu trúc và đi sai hướng”. Đó vẫn là Ronaldo của mọi thời, người dám nói, dám sống và không bao giờ xin lỗi vì sự thẳng thắn.

Ở tuổi 40, anh không còn cần chứng minh gì thêm trên sân. Thay vào đó, anh tạo ra những khoảnh khắc khiến thế giới phải chú ý, dù chỉ bằng một chiếc đồng hồ. Với Ronaldo, thời gian không phải thứ để đếm, mà là thứ để định nghĩa quyền lực. Và khi kim đồng hồ ấy chuyển động, nó như nhắc rằng Cristiano Ronaldo vẫn đang ở đỉnh cao, theo cách riêng không ai có thể bắt chước.