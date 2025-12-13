Znews đoạt giải Khuyến khích Giải toàn quốc về Thông tin đối ngoại

Tuyến bài Zlocal của Tri Thức - Znews đoạt giải Khuyến khích hạng mục Báo/Tạp chí tiếng Việt, thuộc khuôn khổ Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XI.

Đại diện nhóm tác giả của Tri Thức - Znews nhận giải thưởng tại Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XI, ngày 12/12. Ảnh: Việt Linh.

Tối 12/12 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam cùng các ban, bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XI.

Tham dự Lễ trao giải có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Đồng thời, sự kiện cũng có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại; các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; tác giả và nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải cùng đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ trao giải. Ảnh: Việt Linh.

Giải thưởng năm nay, ban tổ chức nhận về gần 2.500 tác phẩm, sản phẩm thuộc nhiều thể loại, nhiều gấp đôi so với số lượng bài dự thi của các năm trước.

Hội đồng giám khảo xét chọn và trao 8 giải Nhất, 16 giải Nhì, 24 giải Ba và 40 giải Khuyến khích cho các hạng mục, bao gồm:

Báo/Tạp chí tiếng Việt;

Báo/Tạp chí tiếng nước ngoài;

Phát thanh;

Truyền hình;

Sách;

Ảnh;

Sản phẩm số - đa phương tiện;

Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

Trong đó, tạp chí Tri Thức - Znews vinh dự đoạt giải Khuyến khích ở hạng mục Báo/Tạp chí tiếng Việt với series Zlocal của nhóm tác giả Nguyễn Thục Hạnh (Thục Hạnh), Bùi Thị Phương (Phương Lâm), Huỳnh Nguyễn Hoàng Linh (Linh Huỳnh), Lê Thị Tường Vi (Tường Vi), Phạm Quỳnh Danh (Quỳnh Danh) và Huỳnh Hoàng Vũ (Hoàng Vũ).

Zlocal (tên tiếng Việt: Một ngày thật "Việt Nam") khai thác trải hành trình trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và di sản qua góc nhìn du khách quốc tế và người nước ngoài sinh sống tại TP.HCM.

Mỗi bài viết là một lát cắt sống động về cách người nước ngoài khám phá và hòa nhập cùng Việt Nam. Thông qua hoạt động như mặc áo dài, nấu món Việt hay xem hát bội, Zlocal góp phần thúc đẩy du lịch, quảng bá bản sắc và tạo cầu nối gắn bó giữa du khách với cộng đồng địa phương.

Du khách đa quốc tịch xuất hiện trong series Zlocal của Tri Thức - Znews. Ảnh: Phương Lâm, Linh Huỳnh, Hoàng Vũ.

Theo ban tổ chức, các tác phẩm tham dự giải thưởng năm nay cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của đội ngũ làm thông tin đối ngoại chuyên và không chuyên trong và ngoài nước; chất lượng chuyên môn được nâng lên rõ rệt, phản ánh sinh động các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại, nhân quyền, hội nhập quốc tế và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Nhiều tác phẩm thể hiện tư duy đổi mới, góc nhìn sáng tạo và năng lực truyền tải những thông điệp tích cực, truyền cảm hứng về Việt Nam trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng.

Đánh giá về Zlocal của Tri Thức - Znews trong một cuộc trò chuyện trước đây, Tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế du lịch TP.HCM (ITERD), cho biết tuyến bài không chỉ dừng ở việc “giới thiệu”, mà còn chuyển sang “trải nghiệm thực hành” văn hóa truyền thống.

“Những trải nghiệm này thể hiện rõ chuyển động hiện đại của truyền thông thông tin đối ngoại, tức là chuyển từ việc ‘kể chuyện về Việt Nam’ sang ‘sống cùng Việt Nam’, một cách tiếp cận mới mẻ và phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa bản sắc văn hóa”, ông nói.