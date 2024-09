Zimbabwe ra lệnh giết 200 con voi và sấy khô thịt

Zimbabwe sẽ tiêu hủy 200 con voi trong bối cảnh nước này đối mặt với hạn hán chưa từng có dẫn đến tình trạng thiếu hụt lương thực. Cơ quan quản lý động vật hoang dã của nước này cho biết đây là động thái nhằm giải quyết tình trạng gia tăng nhanh chóng của quần thể động vật, theo AFP.

Bộ trưởng Môi trường Zimbabwe Sithembiso Nyoni hôm 12/9 nói trước Quốc hội rằng nước này đang có "nhiều voi hơn mức cần thiết", đồng thời xác nhận chính phủ đã chỉ thị cho Cơ quan Công viên và Động vật hoang dã Zimbabwe (ZimParks) bắt đầu quá trình tiêu hủy.

Tổng giám đốc của ZimParks, Fulton Mangwanya cho biết 200 con voi sẽ bị săn bắt ở những khu vực xảy ra tình trạng voi xung đột với con người, bao gồm Hwange, nơi có khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất của Zimbabwe.

"Chúng tôi đang thảo luận với ZimParks và một số cộng đồng để xử lý giống như Namibia, để chúng tôi có thể tiêu hủy voi và huy động phụ nữ sấy khô thịt, đóng gói cũng như đảm bảo thịt sẽ đến được một số cộng đồng cần protein", ông Sithembiso Nyoni nói với báo giới.

Zimbabwe là nơi sinh sống của khoảng 100.000 con voi - quần thể lớn thứ hai trên thế giới sau Botswana.

Nhờ những nỗ lực bảo tồn, Hwange là nơi sinh sống của 65.000 con vật, gấp hơn bốn lần sức chứa của khu bảo tồn này, theo ZimParks. Lần gần nhất Zimbabwe tiêu hủy voi là vào năm 1988.

Nước láng giềng Namibia gần đây công bố đã tiêu hủy 160 động vật hoang dã trong một đợt tiêu hủy theo kế hoạch gồm hơn 700 con, bao gồm 83 con voi, để đối phó với tình trạng hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Zimbabwe và Namibia nằm trong số một loạt các quốc gia ở miền Nam châu Phi đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì hạn hán.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, khoảng 42% người dân Zimbabwe sống trong cảnh nghèo đói và chính quyền cho biết khoảng 6 triệu người sẽ cần hỗ trợ lương thực trong mùa đói kém từ tháng 11 đến tháng 3 năm tới, khi lương thực khan hiếm nhất.

Một số người chỉ trích động thái săn bắt voi để lấy thức ăn, chủ yếu là vì loài động vật này là điểm thu hút chính đối với khách du lịch.

"Chính phủ phải có nhiều phương pháp thân thiện với môi trường bền vững hơn để ứng phó với hạn hán mà không ảnh hưởng đến du lịch", Farai Maguwu, giám đốc Trung tâm quản lý tài nguyên thiên nhiên phi lợi nhuận, bày tỏ.

"Động thái này có nguy cơ khiến du khách quay lưng. Voi có lợi nhuận cao hơn khi còn sống so với khi chết", ông nói.

Tuy nhiên, ông Chris Brown, một nhà bảo tồn và là giám đốc điều hành của Cơ quan Môi trường Namibia, cho biết voi “gây tàn phá đến môi trường sống nếu số lượng tăng liên tục, theo cấp số nhân".

“Chúng thực sự gây tổn hại đến hệ sinh thái và môi trường sống, và chúng có tác động rất lớn đến các loài khác ít mang tính biểu tượng hơn và do đó ít quan trọng hơn trong mắt những người bảo tồn đô thị theo chủ nghĩa châu Âu”, ông nói.

“Những loài đó quan trọng như loài voi vậy”, ông nhấn mạnh thêm.

Việc tiêu hủy voi của Namibia đã bị các nhà bảo tồn và nhóm bảo vệ quyền động vật Peta lên án là thiển cận, tàn ác và không hiệu quả.

Nhưng chính phủ nước này khẳng định 83 con voi bị tiêu hủy chỉ là một phần nhỏ trong số 20.000 con voi ước tính ở đất nước khô cằn này. Họ cho rằng việc tiêu hủy sẽ giúp giảm bớt áp lực lên đồng cỏ và nguồn cung cấp nước.

