Zalo vượt ngưỡng 80 triệu người dùng

Hết quý I/2026, Zalo ghi nhận 80,2 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng giao tiếp quen thuộc của người Việt trong đời sống.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng ưu tiên các nền tảng tiện lợi, an toàn và phù hợp với nhu cầu bản địa, Zalo tiếp tục duy trì sức hút nhờ hệ sinh thái đa dạng cùng định hướng phát triển công nghệ gắn liền với trải nghiệm thực tiễn của người Việt. Với hơn 80,2 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng và khoảng 2,1 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày, Zalo hiện là nền tảng kết nối được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam, đồng hành cùng người dân trong mọi hoạt động từ giao tiếp cá nhân, làm việc đến tiếp cận các dịch vụ công và tiện ích đời sống.

Không chỉ là nền tảng nhắn tin và gọi điện, Zalo tiếp tục mở rộng vai trò như một nền tảng hỗ trợ đời sống số toàn diện với nhiều tính năng tích hợp AI như dịch tin nhắn bằng AI, soạn tin nhắn bằng giọng nói, hay phụ đề cuộc gọi video. Hiện, có khoảng 30% người dùng Zalo đang sử dụng các tính năng AI trên nền tảng.

Đầu tháng 4, Zalo cũng chủ động hỗ trợ các kết nối trực tiếp (Bot API) đến Open Claw - một nền tảng trợ lý ảo mã nguồn mở. Nhờ vậy, người dùng Việt Nam có thể sử dụng tác nhân AI này trong giao diện nhắn tin quen thuộc, với trải nghiệm liền mạch và gần như không có cảm giác “chuyển ứng dụng”.

Song song với đổi mới công nghệ, Zalo đẩy mạnh các nỗ lực tăng khả năng tiếp cận công nghệ cho nhiều nhóm người dùng trong xã hội. Gần đây, Zalo đã phát triển các tính năng hỗ trợ người cao tuổi, người khiếm thị, người lao động phổ thông và người có hạn chế về thính lực, giúp họ tiếp cận môi trường số dễ dàng hơn. Trong tháng 5, đại diện Zalo cũng đã trình bày giải pháp công nghệ hỗ trợ người khiếm thị tại Develop Center, Singapore.

Những nỗ lực trên là một phần trong định hướng “Make the Internet change Vietnamese lives” mà Zalo theo đuổi trong nhiều năm qua.

Trong thời gian tới, Zalo sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái công nghệ, tập trung phát triển các tính năng AI và giải pháp phục vụ chuyển đổi số tại Việt Nam, đồng thời duy trì cam kết về an toàn thông tin và trải nghiệm người dùng.