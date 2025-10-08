Zalo được vinh danh cho công tác ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã

Zalo đã nhận được bằng khen từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho những đóng góp vào công tác đấu tranh ngăn chặn vi phạm về động vật hoang dã trên không gian mạng tại Việt Nam.

Trong bối cảnh không gian mạng đang bị lợi dụng để triển khai các hoạt động quảng cáo và buôn bán động vật hoang dã, trong 5 năm qua, Zalo đã tích cực phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trên nền tảng Zalo.

Cụ thể, ENV và Zalo đã thiết lập cơ chế trao đổi nhanh để kịp thời ngăn chặn các bài đăng hoặc nhóm cộng đồng có dấu hiệu quảng cáo, buôn bán ĐVHD trái phép theo quy định của Pháp luật. Đồng thời, Zalo cũng kịp thời cập nhật những quy định pháp luật hiện hành liên quan đến ĐVHD để hoàn thiện Chính sách cộng đồng và tăng cường hiệu quả của các công cụ giám sát nội dung.

Zalo nhận chứng nhận của ENV cho công tác đấu tranh ngăn chặn vi phạm về động vật hoang dã trên không gian mạng tại Việt Nam.

Với nền tảng nhắn tin có số lượng người dùng lớn nhất tại Việt Nam, Zalo đã thể hiện trách nhiệm qua việc chủ động thực hiện nhiều biện pháp để xử lý vi phạm về động vật hoang dã sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ ENV. Đáng chú ý, Zalo đã vô hiệu hóa hoạt động của nhiều nhóm cộng đồng buôn bán động vật trái phép với các thành viên tích cực chào bán nhiều sản phẩm từ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm bị cấm kinh doanh như tê tê, voọc.

Nhiều nhóm cộng đồng chuyên quảng cáo, buôn bán các loài rùa ngoại lai và ngoại lai xâm hại như rùa tai đỏ... với số lượng lớn cũng đã được Zalo hỗ trợ xử lý sau khi tiếp nhận thông tin từ ENV.

Không chỉ thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, đóng góp của Zalo còn cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp trong việc bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã, đảm bảo hoạt động trên nền tảng tuân thủ chặt chẽ với pháp luật Việt Nam và phù hợp các chuẩn mực quốc tế.

Zalo hợp tác với ENV ngăn chặn vi phạm trên nền tảng Zalo.

“Trong 5 năm qua, nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ phía Zalo, nhiều hành vi quảng cáo và buôn bán ĐVHD trái phép đã được xử lý triệt để. ENV mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành với Zalo trong nỗ lực gỡ bỏ các tài khoản và nhóm cộng đồng vi phạm, góp phần xây dựng một nền tảng mạng xã hội lành mạnh, trong sạch và đáng tin cậy cho người dùng”, bà Bùi Thị Hà, Phó giám đốc ENV, chia sẻ thêm.

Với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, hoạt động quảng cáo và buôn bán động vật hoang dã trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp. Theo Cơ sở dữ liệu vi phạm về động vật hoang dã của ENV, giai đoạn 5 năm từ 2020-2024 đã ghi nhận 9.157 vụ việc có dấu hiệu vi phạm về động vật hoang dã trên Internet, chiếm khoảng 54,7% tổng số vụ việc vi phạm về động vật hoang dã trong giai đoạn này. Trong đó, các đối tượng lợi dụng tính ẩn danh và khả năng tiếp cận rộng rãi của mạng xã hội để công khai rao bán các loài động vật hoang dã quý, hiếm và sản phẩm từ động vật hoang dã.

Một số bài đăng vi phạm đã bị Zalo xử lý trên nền tảng.

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) là một tổ chức trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) với nhiệm vụ bảo vệ đa dạng sinh học của đất nước thông qua việc kết nối và tạo điều kiện cho người dân hỗ trợ nỗ lực của các cơ quan chức năng trong công tác thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường và động vật hoang dã.

ENV và Zalo đã có 5 năm hợp tác trong nỗ lực thúc đẩy hiệu quả của công tác đấu tranh ngăn chặn vi phạm về động vật hoang dã trên không gian mạng tại Việt Nam.