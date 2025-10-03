Trong thời điểm cơn bão số 10 diễn ra, tổng đài 112 đã tiếp nhận 33.000 cuộc gọi thông qua Zalo SOS, gần 70.000 người dân chia sẻ “gặp khó khăn”.

Trong thời điểm cơn bão số 10 (tên quốc tế Bualoi) đổ bộ vào các tỉnh miền Trung nước ta, Zalo đã triển khai mở tính năng Zalo SOS giúp người dân cập nhật trạng thái cũng như kết nối cứu trợ khẩn cấp.

Chỉ trong vòng 4 ngày (từ ngày 28/9 đến hết 1/10), tính năng Zalo SOS đã ghi nhận những con số rất lớn, phản ánh nhu cầu được hỗ trợ của người dân trong thời điểm thiên tai. Tổng cộng, có khoảng 70.000 người dân tại các tỉnh thành khu vực miền Trung và miền Bắc chia sẻ tình trạng “đang gặp khó khăn” trên Zalo, hơn 395.000 người ghi nhận an toàn. Đáng chú ý, nhờ việc liên kết “Yêu cầu hỗ trợ” với tổng đài 112 trên Zalo SOS, có khoảng 33.000 cuộc gọi tới tổng đài 112 đã được thực hiện thông qua Zalo SOS.

Số liệu thống kê sau 4 ngày mở tính năng Zalo SOS.

Zalo SOS là một trong những tính năng đặc biệt được Zalo mở trong các thời điểm thiên tai, bão lũ diễn ra nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Ngay trên cửa sổ Tin nhắn, người dùng có thể thấy tính năng Zalo SOS với dòng chữ “Bạn có đang an toàn không?”. Tại đây, người dùng có hai lựa chọn “Chia sẻ tình trạng" và “Yêu cầu hỗ trợ". Với tính năng “Chia sẻ tình trạng", người dân ở các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ có thể đăng trạng thái tình hình với hai lựa chọn “Tôi an toàn" và “Tôi đang khó khăn" cùng việc chia sẻ tình hình cụ thể.

Zalo SOS đã cho thấy sức mạnh và tính ứng dụng thực tiễn của công nghệ trong việc giải quyết nhiều vấn đề quan trọng của đời sống. Trong thời điểm thiên tai bão lũ diễn ra, duy trì liên lạc và tìm kiếm các thông tin khẩn cấp là những ưu tiên hàng đầu của người dân. Zalo SOS đã giải quyết được cả hai vấn đề cấp bách trên: Cho phép người dùng đăng tải trạng thái an toàn/khó khăn để người thân nắm được tình hình trong điều kiện liên lạc có khả năng bị gián đoạn, cũng như cung cấp kênh liên lạc phù hợp để người dân gọi điện khi cần cứu trợ. Tổng đài 112 được thiết lập theo Quyết định số 2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tiếp nhận thông tin về các sự cố thiên tai, thảm họa và những nguy cơ xảy ra, hoạt động từ ngày 15/9. Đây là số điện thoại duy nhất, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, tiếp nhận 24/7 các thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, tai nạn và những tình huống nguy cấp cần trợ giúp.

Tính năng Zalo SOS được bật trong những tình huống thiên tai cấp bách, nghiêm trọng.

Zalo đã cho thấy tiềm năng của công nghệ trong việc ứng phó với thiên tai khẩn cấp khi xác định được rõ thế mạnh của nền tảng và “bài toán” nhu cầu trong thực tế. Là một nền tảng có tỷ lệ sử dụng cao bởi người dùng Gen X và Gen Y, đồng thời được đông đảo người dân ở các khu vực nông thôn, miền núi, ven biển hay hải đảo xa xôi sử dụng, Zalo “chạm” tới cuộc sống của hàng triệu người dân. Trong những thời điểm khó khăn mà mọi giây phút đều đáng giá, một ứng dụng công nghệ tiện lợi, dễ sử dụng, thân thiện với nhóm người dùng sẽ mang lại nhiều giá trị thực tiễn cho người dân.

Trong năm 2024, thời điểm bão Yagi càn quét qua các tỉnh thành phía Bắc gây thiệt hại nghiêm trọng, đã có 72.000 người kết nối cứu trợ và 36.400 người liên hệ khẩn cấp thông qua tính năng Zalo SOS. Số liệu thống kê đến ngày 10/9/2024 cũng ghi nhận 586.000 người đăng trạng thái an toàn trong siêu bão Yagi. Nhờ tính năng Zalo SOS, hơn nửa triệu người dân tại các tỉnh thành phía Bắc chịu ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi có thể cập nhật tình hình để người thân và gia đình yên tâm.

Trong thời gian tới, Zalo sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ các Bộ ban ngành gửi đi những thông tin liên quan đến phòng chống thiên tai, cảnh báo bão lũ. Thông qua nền tảng Zalo với 78,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, các cơ quan nhà nước có thể gửi đến người dân những thông tin nhanh, chính xác nhất về tình hình mưa lũ hay các kiến thức người dân cần biết để vượt qua mùa mưa bão một cách an toàn.