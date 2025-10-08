Zalo đã hỗ trợ và phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên gỡ bỏ nhiều bài đăng, tài khoản và nhóm cộng đồng quảng cáo bán động vật hoang dã trái phép trên nền tảng.

Nhằm ngăn chặn và đẩy lùi các vi phạm về buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) trái phép trên không gian mạng, đồng thời thúc đẩy hoạt động bảo tồn thiên nhiên, trong hơn 5 năm qua, Zalo đã hỗ trợ và phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) gỡ bỏ nhiều bài đăng, tài khoản và nhóm cộng đồng quảng cáo bán ĐVHD trái phép trên nền tảng này.

Cụ thể, ENV và Zalo đã thiết lập cơ chế trao đổi nhanh để kịp thời ngăn chặn các bài đăng hoặc nhóm cộng đồng có dấu hiệu quảng cáo, buôn bán ĐVHD trái phép theo quy định của Pháp luật. Đồng thời, Zalo cũng kịp thời cập nhật những quy định pháp luật hiện hành liên quan đến ĐVHD để hoàn thiện Chính sách cộng đồng và tăng cường hiệu quả của các công cụ giám sát nội dung.

Zalo và ENV hợp tác chung tay bảo vệ loài hoang dã.

“Các đơn vị cung cấp mạng xã hội giữ vai trò rất quan trọng trong nỗ lực xóa bỏ hoạt động quảng cáo, buôn bán ĐVHD trái phép trên không gian mạng. Để làm được việc này, cần có quy định tiêu chuẩn cộng đồng nghiêm ngặt và cơ chế phản hồi nhanh khi phát hiện vi phạm. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả của Zalo - một nền tảng công nghệ tiên phong với chính sách chặt chẽ nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật và bảo vệ người dùng,” bà Bùi Thị Hà, Phó giám đốc ENV, khẳng định.

Trong những năm gần đây, tình trạng quảng cáo và buôn bán ĐVHD trái phép trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong giai đoạn 5 năm từ 2020 đến 2024, ENV đã ghi nhận 9.157 vi phạm về ĐVHD trên Internet, chiếm khoảng 54,7% tổng số vụ việc trong cùng thời kỳ. Riêng trong năm 2024, 1.394 trường hợp được phát hiện có hoạt động quảng cáo, buôn bán ĐVHD trên không gian mạng với tổng số 218.580 cá thể và sản phẩm ĐVHD bị rao bán.

Lợi dụng sự thuận tiện và tính chất ẩn danh của mạng xã hội, nhiều đối tượng đã công khai quảng cáo trái phép ĐVHD trên các nền tảng. Thực tế, phần lớn các đối tượng này đều ý thức rõ những sản phẩm đang được rao bán là hàng cấm, nhưng vì chạy theo lợi nhuận họ đã bất chấp pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm, tiếp tay cho hoạt động săn bắt trái phép và gián tiếp đẩy các loài ĐVHD đến bờ vực tuyệt chủng.

Trước thực trạng đó, với vai trò là một đơn vị vận hành nền tảng nhắn tin với lượng người dùng lớn tại Việt Nam, Zalo đã thể hiện trách nhiệm của mình qua việc chủ động thực hiện nhiều biện pháp để xử lý vi phạm về ĐVHD sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ ENV.

Zalo siết chặt kiểm soát nội dung buôn bán động vật hoang dã.

Trong thời gian qua, Zalo cũng đã vô hiệu hóa hoạt động của nhiều nhóm cộng đồng buôn bán động vật trái phép với các thành viên tích cực chào bán nhiều sản phẩm từ các loài ĐVHD nguy cấp, quý hiếm bị cấm kinh doanh như tê tê, voọc. Nhiều nhóm cộng đồng chuyên quảng cáo, buôn bán các loài rùa ngoại lai và ngoại lai xâm hại như rùa tai đỏ... với số lượng lớn cũng đã được Zalo hỗ trợ xử lý sau khi tiếp nhận thông tin từ ENV.

“Trong 5 năm qua, nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ phía Zalo, nhiều hành vi quảng cáo và buôn bán ĐVHD trái phép đã được xử lý triệt để. ENV mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành với Zalo trong nỗ lực gỡ bỏ các tài khoản và nhóm cộng đồng vi phạm, góp phần xây dựng một nền tảng mạng xã hội lành mạnh, trong sạch và đáng tin cậy cho người dùng,” bà Bùi Thị Hà, Phó giám đốc ENV, chia sẻ thêm.