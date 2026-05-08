Zalo chào đón Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến thăm và làm việc

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Zalo Platforms (VNG Group) chiều 7/5.

Chuyến thăm của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nằm trong chuỗi hoạt động của Tổ Công tác về phát triển công nghệ chiến lược do Phó Thủ tướng làm Tổ trưởng, với trọng tâm tìm hiểu thực tế năng lực làm chủ công nghệ của các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu trong chuyến thăm và làm việc với Zalo Platform, Tập đoàn VNG.

Tham gia đoàn công tác còn có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, cùng đại diện Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác tham quan văn phòng Zalo, VNG Campus.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã tham quan VNG Data Center, trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế do VNG Group đầu tư vận hành, đồng thời trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm trí tuệ nhân tạo do Zalo nghiên cứu và phát triển.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác tham quan VNG Data Center (ảnh 1) và trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm trí tuệ nhân tạo do Zalo nghiên cứu, phát triển (ảnh 2).

Tại buổi làm việc, đại diện Zalo đã chia sẻ một số đề xuất, kiến nghị nhằm tạo điều kiện để các sản phẩm công nghệ chiến lược của Việt Nam tiếp tục phát triển ở quy mô quốc gia, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Ông Vương Quang Khải (Nhà sáng lập Zalo) chia sẻ các đề xuất, kiến nghị với Phó Thủ tướng trong buổi làm việc.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, tinh thần tiên phong của Zalo và VNG trong việc đầu tư dài hạn cho nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm AI phục vụ tiếng Việt và nhu cầu thực tiễn của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu trong chuyến thăm và làm việc với Zalo Platform, Tập đoàn VNG.

Đầu tư vào AI từ 2017, Zalo đã xây dựng được một hệ sinh thái sản phẩm trí tuệ nhân tạo đa dạng, bao gồm nhiều sản phẩm và tính năng phục vụ trực tiếp nhu cầu công việc và đời sống. Bên cạnh việc thương mại hóa thành công và thu hút đông đảo người dùng, các sản phẩm này còn giúp đội ngũ tích lũy năng lực công nghệ, kinh nghiệm triển khai AI một cách bài bản, lâu dài, có định hướng. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu, tầm nhìn của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Nổi bật trong số sản phẩm AI của Zalo là mô hình ngôn ngữ lớn KiLM. KiLM tập trung vào ngôn ngữ tiếng Việt, với mục tiêu cho người Việt sử dụng và có kết quả tốt hơn so với các mô hình quốc tế trên tiếng Việt. Trên bảng xếp hạng năng lực tiếng Việt của VMLU, mô hình KiLM vượt qua cả GPT-4 (OpenAI), gemma-2-9b-it (Google), Phi-3 (Microsoft) và chỉ đứng sau Llama-3-70B, (Meta), Qwen (Alibaba). Đây là mô hình ngôn ngữ lớn tiêu biểu ở Đông Nam Á được phát triển trên kỹ thuật huấn luyện từ đầu (from scratch). Sản phẩm này thể hiện năng lực làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo nền tảng, bao gồm dữ liệu huấn luyện, kiến trúc mô hình, thuật toán huấn luyện, tham số khởi tạo… của các kỹ sư Zalo.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác tham quan văn phòng Zalo, VNG Campus.

Đoàn công tác cũng được trải nghiệm thực tế sản phẩm Trợ lý công dân số được Zalo cho ra mắt từ tháng 9/2025. Đây là chatbot hỏi đáp được tích hợp trực tiếp trên Zalo dưới dạng Official Account nhằm hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính và tra cứu, giải đáp pháp lý.

Trợ lý này ra đời hướng tới mục tiêu mỗi người dân Việt Nam có một trợ lý AI, góp phần giải quyết các bài toán trọng tâm của Việt Nam, bao gồm hỗ trợ mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, chính quyền số, xã hội số, giảm tải cho bộ máy hành chính thông qua việc hỗ trợ người dân tự tra cứu thông tin 24/7, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công, đặc biệt với người dân vùng sâu, vùng xa, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và minh bạch thông tin. Đến nay, sản phẩm này đã có hơn 600.000 người sử dụng.

Một sản phẩm nổi bật khác được giới thiệu trong chuyến thăm và làm việc là trợ lý AI Kiki Auto. Ra đời vào cuối năm 2020, Kiki Auto là trợ lý trí tuệ nhân tạo điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt, được phát triển chuyên biệt cho môi trường sử dụng trên ô tô. Kiki Auto cho phép người lái xe tương tác tự nhiên bằng giọng nói để điều khiển các chức năng phổ biến như nghe nhạc, dẫn đường, tra cứu thông tin giao thông, cảnh báo tốc độ, phạt nguội và các tiện ích hỗ trợ lái xe khác.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác trải nghiệm sản phẩm Kiki Auto.

Tính đến tháng 4/2026, Kiki Auto ghi nhận khoảng 1,6 triệu lượt cài đặt và sử dụng trên ôtô. Hiện Kiki Auto có mặt trên màn hình thông minh của 25 đối tác toàn cầu, trong đó có Zestech, Gotech, Bravigo, Safeview, TexPad, Steelmate và Teyes… Từ tháng 8/2025, Kiki Auto ra mắt phiên bản Kiki Premium có thu phí.

Ông Vương Quang Khải (Nhà sáng lập Zalo) giới thiệu về các sản phẩm AI do Zalo phát triển đến Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác.

Bên cạnh đó, nền tảng Zalo hiện tích hợp các giải pháp trí tuệ nhân tạo chuyên sâu nhằm tối ưu hóa hạ tầng giao tiếp số, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động liên lạc của người Việt. Đây là nỗ lực chiến lược trong việc làm chủ công nghệ lõi, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, “bình dân hóa” AI để trí tuệ nhân tạo có thể đi vào cuộc sống người dân một cách thực tiễn, ý nghĩa nhất.

Ước tính, khoảng 30% người dùng Zalo đang sử dụng các tính năng AI mỗi ngày với các tính năng nổi bật như Dictation (Soạn tin nhắn văn bản bằng giọng nói), Voice to Text (Tính năng chuyển tin nhắn âm thanh thành văn bản), Translation (Dịch thuật), Text to Speech (Đọc văn bản)… Tính đến cuối tháng 6/2025, Zalo ghi nhận gần 1 triệu người dùng sử dụng tính năng Dictation mỗi ngày, con số này lên tới 5 triệu người dùng hàng tháng.

Trí tuệ nhân tạo cũng được ứng dụng để giúp người dùng bày tỏ cảm xúc trong những dịp quan trọng như lễ, Tết, Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04, Quốc khánh 02/09 như tạo thiệp, làm thơ, tạo ảnh đại diện yêu nước…Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, chiến dịch “Tự hào Việt Nam” với hoạt động đổi ảnh đại diện mặc áo cờ đỏ sao vàng do AI tạo đã thu hút 5 triệu người tham gia chỉ trong một tuần.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác tại VNG Campus.

Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ và sự kiên trì trong dài hạn, Zalo Platforms (tập đoàn VNG) đã trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ chiến lược tiêu biểu. Trong thời gian tới, Zalo sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các tính năng AI khác để nâng cao hiệu quả liên lạc cho người dùng.