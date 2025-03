'Yêu nhầm bạn thân' rời rạp, thu hơn 21 tỷ đồng

Sau khoảng 1 tháng công chiếu, “Yêu nhầm bạn thân” rời rạp với doanh thu 21,5 tỷ đồng. Đây là thành tích khiêm tốn nhất trong dàn phim Tết 2025.

Yêu nhầm bạn thân không còn suất chiếu từ ngày 2/3. Sau 1 tháng ra rạp, đứa con tinh thần của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng dắt túi 21,5 tỷ đồng . Với thành tích phòng vé khiêm tốn này, Yêu nhầm bạn thân là cái tên có doanh thu thấp nhất trong dàn phim Tết Ất Tỵ 2025, bị phim của Trấn Thành và Thu Trang bỏ lại rất xa. Cụ thể, Bộ tứ báo thủ tới nay đã thu gần 332 tỷ đồng , trong khi Nụ hôn bạc tỷ kiếm được khoảng 210 tỷ đồng .

Yêu nhầm bạn thân ra mắt từ 29/1 (tức mùng 1 Tết Nguyên Đán). Ngay từ giai đoạn nhập cuộc, tác phẩm đã tỏ ra đuối sức, doanh thu yếu ớt. Khi phim của Trấn Thành và Thu Trang liên tục xô đổ những cột mốc phòng vé, tác phẩm do Nguyễn Quang Dũng cầm trịch lại chỉ có những bước tiến doanh thu chậm chạp, bị khán giả thờ ơ ngay trên sân nhà. Khoảng 2 tuần đổ lại đây, phim còn rất ít suất chiếu, kiếm tiền nhỏ giọt.

Kết thúc hành trình phòng vé với thành tích 21,5 tỷ đồng , phim nhiều khả năng gây lỗ nặng cho nhà sản xuất. Bởi theo ước tính, kinh phí sản xuất phim khá lớn với bối cảnh đa dạng, ghi hình tại nhiều địa điểm trên toàn quốc.

Kaity Nguyễn và Ngọc Vàng trong phim.

Yêu nhầm bạn thân theo chân mối quan hệ rắc rối của đôi bạn Bình An (Kaity Nguyễn) và Bảo Toàn (Ngọc Vàng). Bảo Toàn ngay từ đầu đã dành trọn trái tim cho cô bạn thân. Song, cậu không dám thổ lộ vì biết Bình An chỉ xem mình là tri kỷ. Mối quan hệ giữa cả hai càng bị thách thức khi Bình An rơi vào lưới tình với Vũ Trần (Thanh Sơn), một nhà sản xuất âm nhạc. Ngày nọ, nghi ngờ bạn trai ngoại tình, An rủ Toàn đi “bắt ghen”. Hành trình này phát sinh hàng loạt sự cố, nhưng lại đẩy mối quan hệ của đôi bạn trẻ sang ngã rẽ mới.

Phim quy tụ các gương mặt trẻ là Kaity Nguyễn và Ngọc Vàng, Thanh Sơn. Ngoài việc sắm vai nữ chính, Kaity Nguyễn còn đảm nhiệm vai trò Giám đốc sáng tạo, nhà đầu tư và sản xuất. Trò chuyện với Tri thức - Znews, Kaity Nguyễn cho biết cô không đặt nặng vấn đề doanh thu, cũng không thấy áp lực khi phải đối đầu 2 phim đối thủ.

“Vì chúng tôi rất yêu điện ảnh Việt Nam nên phim nào thắng, tất cả đoàn làm phim đều vui, ủng hộ. Để thị trường Việt Nam phát triển, tôi mong mỗi nhà đều thắng trên những phương diện khác nhau. Còn thắng theo góc độ nào thì tùy vào mỗi bộ phim. Điều khiến tôi vui mừng và hạnh phúc là cả 3 ê-kíp sản xuất đã cùng nhau đẩy thị trường phim Tết trở nên sôi động và mới mẻ hơn”, nữ diễn viên chia sẻ.