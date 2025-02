‘Yêu nhầm bạn thân’ - hình ảnh đẹp, nội dung nhạt nhòa

Tác phẩm sở hữu phần hình ảnh đẹp, nịnh mắt. Song chuyện phim không có nhiều sáng tạo ấn tượng so với bản gốc, tương tác giữa cặp đôi chính cũng chưa đủ thuyết phục.

Genre: Hài hước, Tình cảm

Director: Diệp Thế Vinh

Cast: Kaity Nguyễn, Ngọc Vàng, Thanh Sơn...

Rating: 6/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim

Yêu nhầm bạn thân là bản remake từ bom tấn Friend Zone từng gây sốt Thái Lan, với doanh thu hơn 210 triệu baht. Tác phẩm đánh dấu màn chào sân của DOP (đạo diễn hình ảnh) Diệp Thế Vinh trong vai trò cầm trịch một dự án điện ảnh.

Anh bắt tay cùng Nguyễn Quang Dũng, cha đẻ của những dự án thành công như Mỹ nhân kế, Tiệc trăng máu, Em và Trịnh hay Đất rừng phương Nam.

Bản remake an toàn

Yêu nhầm bạn thân theo chân mối quan hệ rắc rối của đôi bạn Bình An (Kaity Nguyễn) và Bảo Toàn (Ngọc Vàng). Bình An trưởng thành với bóng ma tâm lý về người cha ngoại tình. Cô gái trẻ xinh đẹp, lém lỉnh nhưng rất thiếu tự tin và lận đận trong chuyện tình duyên.

Ở phía đối diện, Bảo Toàn ngay từ đầu đã dành trọn trái tim cho cô bạn thân. Song, cậu không dám thổ lộ vì biết Bình An chỉ xem mình là tri kỷ. Mối quan hệ giữa cả hai càng bị thách thức khi Bình An rơi vào lưới tình với Vũ Trần (Thanh Sơn), một nhà sản xuất âm nhạc.

Ngày nọ, nghi ngờ bạn trai ngoại tình, An rủ Toàn Toàn đi “bắt ghen”. Hành trình này phát sinh hàng loạt sự cố, nhưng lại khiến cho mối quan hế của đôi bạn trẻ bị đẩy sang ngã rẽ mới.

Kaity Nguyễn và Ngọc Vàng thủ vai chính trong phim.

Kể từ lần phát hiện bố có tình nhân, Bình An sống với sang chấn tâm lý, phần nào đó mất đi sự tin tưởng về đàn ông và tình yêu. Bởi vậy mà cô luôn cảm thấy lo âu, bất an trong bất kỳ mối quan hệ nào. Chứng “overthinking” biểu hiện ở việc cô thường xuyên nghi ngờ bạn trai làm chuyện có lỗi sau lưng. Mỗi lần như vậy, Toàn lại trở thành chỗ dựa tinh thần cho An. Anh tâm sự, giúp cô giải tỏa căng thẳng, thậm chí cùng cô đi điều tra, bắt ghen.

Thế nhưng, chỉ một câu “An Toàn là bạn” đã chặn đứng mọi hy vọng về tình yêu lãng mạn của Toàn. Anh chấp nhận đứng trong ranh giới tình bạn, kèm lời hứa chắc như đinh đóng cột với An: “Dù chuyện gì xảy ra, tao cũng luôn luôn thương mày”.

Việc có bạn thân khác giới khiến Toàn lận đận chuyện tình duyên không kém cô bạn thân. Bởi, chẳng người bạn gái nào chịu đựng nổi việc cậu đặt trọn sự quan tâm vào một cô gái khác. Câu chuyện “trên tình bạn, dưới tình yêu” với bạn thân khác giới nhìn chung vẫn giữ nguyên được màu sắc dễ thương, bên cạnh sự ngớ ngẩn đến hài hước của một cô gái rối loạn lo âu phải vật lộn với niềm tin trong tình yêu.

Nguyên tác Friend Zone tới từ Thái Lan vốn đã khá chỉn chu, ít sạn. Sang đến bản Việt, Diệp Thế Vinh có lựa chọn an toàn khi phát triển nội dung bám sát kịch bản gốc, thay đổi một số chi tiết nhỏ ở nghề nghiệp hay phương tiện di chuyển của nhân vật... Song thực tế, nước đi này cũng dễ khiến những khán giả từng thưởng thức Friend Zone cảm thấy quen thuộc đến nhàm chán, không mấy bất ngờ trước câu chuyện đang diễn ra trên màn ảnh.

Dẫu vậy, việc thay đổi nghề nghiệp của nhân vật lại tạo cơ hội cho Yêu nhầm bạn thân “khoe khéo” thắng cảnh, văn hóa ba miền Việt Nam. Đây cũng là điểm sáng của phim, khi khéo léo lồng ghép quảng bá du lịch. Theo chân Toàn làm hướng dẫn viên hay hành trình thực hiện MV ca nhạc của Vũ Trần, người xem được trải nghiệm chuyến đi đặc biệt từ Bắc chí Nam, qua nhiều địa điểm như như Sa Pa, Hà Nội, Đà Lạt, Huế, Đà Nẵng, TP.HCM...

Được cầm trịch bởi Diệp Thế Vinh, DOP đứng sau Mai, Nhà bà Nữ hay Em là bà nội của anh..., Yêu nhầm bạn thân được chăm chút tỉ mỉ về phần nhìn. Hình ảnh Việt Nam hiện lên trong từng thước phim đầy hấp dẫn, trong khi gam màu trong trẻo, tươi sáng chủ đạo tỏ ra hài hòa với chủ đề tình yêu nhí nhảnh, hài hước của tác phẩm.

Yêu nhầm bạn thân ghi điểm với phần nhìn được đầu tư chỉn chu.

Bên cạnh đó, âm nhạc cũng là một điểm cộng với nhiều ca khúc sáng tác riêng, khéo léo hòa quyện với bầu không khí phim.

Kaity Nguyễn và Ngọc Vàng thiếu ăn ý

Thực chất, bản phim gốc không sở hữu kịch bản quá ấn tượng. Điểm thu hút lớn nhất Friend Zone nằm ở chemistry bùng nổ giữa cặp đôi diễn viên chính Naphat Siangsomboon và Baifern Pimchanok. Tuy nhiên với Yêu nhầm bạn thân, Kaity Nguyễn cùng Ngọc Vàng lại chưa cho thấy sự tương tác mượt mà, duyên dáng như thế.

Công bằng mà nói, dàn cast trẻ có màn thể hiện ở mức ổn, tương đối tròn vai. Kaity Nguyễn như thường lệ vẫn tạo thiện cảm nhờ diễn xuất tự nhiên, đài từ tốt. Cô cho thấy sự biến hoá sinh động với một nhân vật có nhiều sắc thái, từ hoài nghi, đau khổ, “vô tri”, ngốc nghếch cho tới sắc sảo hay gợi cảm...

Tuy nhiên, nhân vật Bình An vẫn là lớp áo quá chật với Kaity Nguyễn, chưa đủ đất diễn nội tâm hay những cảnh bùng nổ cảm xúc để năng lực của cô có dịp tỏa sáng. Chưa kể, cách xây dựng vai diễn Bình An với chứng rối loạn lo âu, thường xuyên làm quá vấn đề đôi khi khiến người xem bị mệt, khó đồng cảm với tâm trạng nhân vật.

Đặt cạnh Kaity Nguyễn, Ngọc Vàng có nhiều nỗ lực nhưng đôi khi vẫn bị lép vế. Nam diễn viên mang đến sự hóm hỉnh, ngây thơ mà si tình cho nhân vật. Song, anh chưa tái hiện thuyết phục những diễn biến nội tâm của một anh chàng vật lộn trong “friend zone”, biểu cảm đôi lúc cũng bị cường điệu.

Kaity Nguyễn và Thanh Sơn vào vai người yêu trong phim.

Một chi tiết khác biệt so với nguyên tác là nhân vật của Ngọc Vàng xác định rõ tình yêu ngay từ đầu. Dẫu vậy, điều này tác động đến tâm trạng của cậu sau mỗi lần Bình An có bạn trai mới như thế nào, lại chưa được đạo diễn khai thác kỹ.

Đặt lên bàn cân với bản gốc, sự kết hợp giữa Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn chưa thực sự mượt mà, ăn ý. Cả hai không có nhiều chemistry, khó làm người xem chìm đắm vào câu chuyện đang diễn ra trên màn ảnh rộng. Những cao trào cảm xúc cũng vì vậy mà không bùng nổ như mong đợi.

Thanh Sơn, trong lần hiếm hoi lấn sân điện ảnh, diễn xuất tròn trịa. Tiếc là nhân vật của anh quá ít đất diễn, nên khó để lại dấu ấn.

Một điểm trừ khác của Yêu nhầm bạn thân là mảng miếng hài chưa hấp dẫn, chưa “đắt”. Thuộc dòng rom-com, song đứa con tinh thần của Diệp Thế Vinh lại khá chật vật trong việc chọc cười khán giả. Phần lời thoại cũng chưa thực sự tự nhiên, mượt mà. Ở nửa sau phim, nhiều tình huống lặp lại một cách công thức, thiếu sự cắt tỉa khiến mạch truyện trở nên lê thê. Trong khi, cái kết lại quá dễ đoán, khiến tác phẩm ít nhiều gây hụt hẫng.

Ra rạp vào dịp Tết Nguyên Đán, Yêu nhầm bạn thân phải cùng lúc đối đầu với 2 đối thủ đồng hương là Bộ tứ báo thủ và Nụ hôn bạc tỷ, bên cạnh phim quốc tế Paddington: Gấu thủ chu du. Với nội dung không tạo được nhiều ấn tượng, lại thiếu những chiến dịch truyền thông rầm rộ, bộ phim của Diệp Thế Vinh đang tỏ ra lép vế tại cuộc đua phòng vé.