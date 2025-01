Ngôi sao “Hoàn Châu Cách Cách” đăng ảnh chúc mừng năm mới mọi người, đồng thời chia sẻ cô chỉ có thể ăn rau những ngày này.

Phạm Băng Băng vừa chia sẻ loạt ảnh chúc mừng năm mới trên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm của khán giả. Nữ diễn viên mặc nguyên set đồ đỏ, vui vẻ tạo dáng bên cây cảnh trang trí nhà dịp Tết.

“Chúc mừng năm mới. Chúc mọi người đại cát đại lợi, vạn sự như ý!”, cô viết trên Weibo. Minh tinh sinh năm 1981 sau đó tiết lộ phải nhìn mọi người thưởng thức các món ăn ngon ngày Tết, trong khi bản thân chỉ có thể ăn rau.

“Ăn rau, còn mấy món khác thì chỉ được phép nhìn! May mà còn có lì xì an ủi tôi một chút”, người đẹp than thở.

Bài đăng của Phạm Băng Băng thu hút hàng chục nghìn lượt tiếp cận. Dưới phần bình luận, nhiều người tò mò lý do cô chỉ có thể ăn rau. Phạm Băng Băng không lên tiếng trước thắc mắc của người hâm mộ. Song ít lâu sau, cô tiếp tục đăng tải loạt ảnh selfie cùng bữa tối toàn rau.

Nhiều khán giả suy đoán ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách đã có “tin vui”, cho rằng cô đang ốm nghén. Không ít người hâm mộ bày tỏ tình yêu với Phạm Băng Băng, mong chờ tin vui của nữ diễn viên trong năm mới và hy vọng cô trở lại đóng phim. Song, cũng có những ý kiến cho rằng người đẹp chỉ đang ăn kiêng, giữ gìn vóc dáng và tránh bị tăng cân sau Tết.

Phạm Băng Băng than thở chỉ có thể ăn rau trong ngày Tết. Ảnh: Weibo.

Thời gian gần đây, Phạm Băng Băng thường xuyên tới Hong Kong (Trung Quốc) để chụp hình cho các tạp chí, tham gia sự kiện. Cô cũng đến Hàn Quốc đóng phim. Sự nghiệp của nữ diễn viên ở showbiz Đại lục bị tổn hại nặng nề do vấn đề thuế nhưng cô vẫn lạc quan và cho biết mục tiêu sống tự chủ, tìm kiếm những nhân vật cô yêu thích. Tuy vậy, trong năm 2024, Phạm Băng Băng không có vai diễn nào gây ấn tượng.

Hồi cuối năm 2024, Phạm Băng Băng gây chú ý khi xuất hiện tại căn biệt thự sang trọng của tỷ phú Triệu Thế Tăng. Ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách được vị tỷ phú 88 tuổi đưa rước bằng xế hộp đắt tiền và đón tiếp nồng hậu. Ngoài ra, khoảnh khắc nữ diễn viên nắm tay, khiêu vũ với Triệu Thế Tăng bên cây thông Noel cũng gây chú ý, bàn tán.