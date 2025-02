'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy công bố ly hôn

Cặp sao "Thần điêu đại hiệp" Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu đồng loạt xác nhận ly hôn sau gần 9 năm bên nhau.

Ngày 18/2, Sohu đưa tin Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy thông báo ly hôn. Họ cùng đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội: "Cảm ơn vì đã gặp gỡ, từ nay về sau mỗi người đều bình an. Tương lai vẫn là cha mẹ của con, cùng nhau nuôi con trưởng thành".

Thông tin này không khiến người hâm mộ quá bất ngờ. Bởi thời gian qua, tin đồn cả hai rạn nứt đã râm ran khắp các diễn đàn, mạng xã hội.

Cặp diễn viên Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy. Ảnh: 163.

Hồi tháng 6/2024, China Times đưa tin các tay săn ảnh chuyên về giới giải trí cho biết cuộc hôn nhân của Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu gặp trục trặc. Theo đó, hai người trước đây luôn gửi lời nhắn tới đối phương vào sinh nhật. Tuy nhiên, sinh nhật Trần Nghiên Hy ngày 31/5, Trần Hiểu không đăng bất kỳ bài viết nào.

Một nguồn tin tiết lộ rằng Trần Hiểu đã đệ đơn ly hôn Trần Nghiên Hy vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, cả hai đều giữ im lặng, không phản hồi thông tin này. Đến tháng 9/2024, khi cha của Trần Nghiên Hy qua đời, Trần Hiểu không có bất kỳ động thái chia buồn công khai nào. Một số nguồn tin cho biết họ chỉ liên lạc thông qua trợ lý.

Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu bén duyên từ bộ phim Thần điêu đại hiệp, sau đó về chung nhà vào năm 2016. Họ có một cậu con trai. Sau khi kết hôn, cả hai ít khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng, dường như ưa chuộng cuộc sống gia đình kín đáo.

Sinh năm 1983, Trần Nghiên Hy nổi tiếng với vai chính trong bộ phim You Are the Apple of My Eye năm 2011. Nhờ bộ phim, nữ diễn viên được mệnh danh nữ thần học đường. Tuy nhiên, danh tiếng của cô bị phá hoại khi tham gia Thần điêu đại hiệp (2014).

Trần Hiểu sinh năm 1987, được biết đến rộng rãi qua vai diễn Dương Quá trong bộ phim Thần điêu đại hiệp, đóng cặp cùng Trần Nghiên Hy. Ngoài ra, anh còn tham gia nhiều tác phẩm nổi bật khác như Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (đóng cùng Tôn Lệ), Mộng hoa lục (hợp tác với Lưu Diệc Phi) và Con đường nhân sinh (đóng cùng Lý Thấm).