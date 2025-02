Con trai 'Kẻ hủy diệt' đóng cảnh khỏa thân

Thực hiện cảnh khỏa thân trong "The White Lotus", Patrick Schwarzenegger cho biết không lo lắng vì tin tưởng đạo diễn.

Patrick Schwarzenegger đang gây sự chú ý với vai diễn trong mùa 3 của series ăn khách The White Lotus. Theo Daily Mail, trong một cảnh phim, Patrick đã khỏa thân hoàn toàn, khiến khán giả liên tưởng đến hình ảnh cơ bắp cuồn cuộn của người cha Arnold Schwarzenegger thời đỉnh cao sự nghiệp thể hình vào những năm 1970-1980.

Arnold Schwarzenegger (78 tuổi) không giấu niềm tự hào về vai diễn của con trai, và thậm chí còn hài hước chia sẻ về phân cảnh táo bạo, kêu gọi mọi người đón chờ bộ phim.

Cảnh khỏa thân của Patrick Schwarzenegger (trái) khiến khán giả liên tưởng đến người cha nổi tiếng của anh. Ảnh: HBO Max/DM.

Trả lời phỏng vấn Vanity Fair, Patrick chia sẻ không hề lo lắng về cảnh cởi đồ vì anh hoàn toàn tin tưởng vào đạo diễn Mike White, người luôn biết cách vượt qua các giới hạn và tạo ra điều điên rồ trong nghệ thuật.

"Tôi không hề ngại ngần, thậm chí còn có thể táo bạo hơn thế nữa. Khi bạn làm việc với một biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất và người sáng tạo tài năng như Mike White, bạn hoàn toàn tin tưởng vào tầm nhìn của anh ấy", Patrick phát biểu.

Tuy nhiên, cảnh táo bạo của Patrick Schwarzenegger gây tranh luận trên mạng xã hội.

Cốt truyện phim xoay quanh gia đình giàu có Ratliff, bao gồm người cha Timothy (Jason Isaacs), người mẹ Victoria (Parker Posey), hai con trai Saxon (Patrick Schwarzenegger) và Lochlan (Sam Nivola). Họ đến nghỉ dưỡng tại resort sang trọng ở Thái Lan. Sau một số tình huống, Saxon và Lochlan phải ở chung phòng, và sự căng thẳng bắt đầu gia tăng.

Nhân vật Saxon của Patrick được miêu tả là một người tự tin thái quá và có xu hướng gây tranh cãi.

Arnold Schwarzenegger và con trai.

Patrick Schwarzenegger sinh năm 1993, là con trai của "Kẻ hủy diệt" nức tiếng giới Hollywood Arnold Schwarzenegger với người vợ Maria Shriver. Từ năm 10 tuổi, Patrick đã bắt đầu diễn xuất. Trước The White Lotus, Patrick đã tham gia nhiều dự án truyền hình và điện ảnh khác như American Sports Story, Gen V, The Staircase, The Terminal List, Stowaway và Moxie.

Ngoài hoạt động trong làng giải trí, anh còn là người mẫu, nhà đầu tư và kinh doanh thương hiệu thời trang của riêng mình.