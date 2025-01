Chiếc váy quá táo bạo của Kylie Jenner

Mỹ nhân sinh năm 1997 diện thiết kế với những đường cắt xẻ táo bạo tại show diễn thời trang Jean Paul Gaultier.

Ngày 29/1, Page Six đưa tin Kylie Jenner đang thu hút sự chú ý khi mặc đồ hở bạo tại show diễn thời trang Jean Paul Gaultier, thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang cao cấp Paris. Ngồi trên hàng ghế đầu, mỹ nhân 28 tuổi nổi bật với chiếc váy màu đồng bắt mắt, được thiết kế bởi Ludovic de Saint Sernin, một trong số nhà thiết kế yêu thích của gia đình Kardashian.

Chiếc váy bó sát với phần corset cắt xẻ sâu và đuôi váy ngắn, giúp tôn đường cong của Kylie Jenner. Người đẹp chọn kiểu tóc búi tối giản, kết hợp phụ kiện hoa tai đính đá và túi xách trong suốt. Kylie sau đó đăng tải những hình ảnh dự show thời trang với chiếc đầm sexy trên trang cá nhân, thu hút hàng triệu lượt tiếp cận. Nhiều bình luận dành tặng lời khen ngợi cho thân hình bốc lửa của mỹ nhân sinh năm 1997.

Trước đó, hôm 28/1, Kylie Jenner gây chú ý khi xuất hiện tại show diễn thời trang mùa xuân 2025 của nhà mốt Chanel. Người đẹp khoe cơ bụng săn chắc với thiết kế áo khoác tweed hở eo, kết hợp chân váy ngắn, phụ kiện thắt lưng dây bạc cùng túi đeo chéo.

Chiếc váy hở bạo của Kylie Jenner (ảnh trái). Trước đó, cô dự show Chanel (ảnh phải). Ảnh: @kyliejenner, WireImage.

Kylie Jenner nổi tiếng từ năm 2007 khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians. Cô là người sáng lập và sở hữu công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics. Năm 2018, New York Post ghi nhận Kylie là người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn nhất trong ngành thời trang.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Kylie thời gian gần đây còn gây chú ý bởi mối tình với tài tử Timothée Chalamet. Mối quan hệ giữa cặp sao bắt đầu từ năm 2023. Cả hai sánh đôi tại nhiều sự kiện và ngày càng trở nên gắn bó. Gần nhất, tại Quả cầu Vàng diễn ra hôm 5/1, Kylie và Chalamet có nhiều khoảnh khắc gần gũi, khóa môi nhau, thu hút sự quan tâm từ giới truyền thông.