Yêu cô gái Việt, chàng trai Mỹ mất 5 năm chinh phục bố vợ

Bị gia đình bạn gái phản đối vì khác biệt văn hoá, Alec Gast không bỏ cuộc. Chàng trai Mỹ kiên trì suốt 5 năm, dùng hành động để thuyết phục bố vợ chấp nhận.

Alec Gast (35 tuổi, hiện sinh sống tại Chicago, Mỹ) nhớ rất rõ lần đầu gặp Nguyễn Luyện, một cô gái Việt Nam học cùng trường với anh trai mình. Khi đó, anh trai Alec là giáo viên của Luyện, nhưng ít ai biết điều này, chỉ có Luyện là tinh ý nhận ra.

Một ngày, trong giờ ăn trưa, Luyện bất ngờ bước tới hỏi thẳng: "Anh có phải là em trai của thầy em không?". Alec mỉm cười gật đầu. Nụ cười ấy khiến cô đứng hình vài giây, và cũng là khoảnh khắc mở ra một mối duyên kéo dài hơn một thập kỷ.

Thế nhưng chuyện tình giữa Alec và cô gái Việt Nam cũng đã trải qua muôn vàn thử thách trước khi có cái kết viên mãn vào tháng 5/2026.

Cuộc gặp định mệnh giữa đại dịch

Sau khi tốt nghiệp, hai người không còn liên lạc với nhau. Đến năm 2021, giữa cao điểm Covid-19, họ tình cờ gặp lại tại sân bay ở Chicago. Giữa dòng người đeo khẩu trang vội vã, Alec vẫn nhận ra Luyện và gọi tên cô.

Những ngày sau đó, cả 2 thường xuyên nhắn tin trò chuyện và thấy rất hợp nhau, từ công việc, cuộc sống đến những ước mơ riêng.

Ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên, Alec nhận ra Luyện chính là cô gái mà anh tìm kiếm, nhất định phải lấy làm vợ. Alec lấy hết can đảm để tỏ tình với Luyện và được cô gái Việt Nam đồng ý.

Cặp đôi đã vượt qua nhiều khó khăn để có một cái kết viên mãn như hiện tại.

Hành trình yêu của Alec và Luyện không chỉ toàn những khoảnh khắc lãng mạn. Một người Mỹ, một người Việt, hai nền văn hoá và nhịp sống gần như trái ngược. Alec bắt đầu ngày mới từ 4h sáng, kết thúc công việc kỹ sư xây dựng khi chiều xuống, còn Luyện là bác sĩ nội trú với lịch trực kéo dài, có những ngày gần như không có khái niệm giờ giấc.

Để giữ kết nối, Alec tự điều chỉnh cuộc sống của mình. Anh ngủ sớm hơn, rồi nhiều hôm lại thức dậy vào buổi tối chỉ để kịp trò chuyện với Luyện sau giờ làm. Những ngày cuối tuần trở nên đặc biệt khi anh có thể đến thăm gia đình cô, kiên nhẫn học cách dùng đũa, ăn những món Việt còn lạ lẫm và dần hòa vào nếp sinh hoạt quen thuộc của gia đình.

"Điều duy nhất tôi có thể làm là sống thật và yêu cô ấy hết lòng", Alec nói.

Sự chân thành ấy khiến Luyện rung động. Từ một người chưa từng nghĩ sẽ yêu chàng trai phương Tây, cô dần mở lòng.

"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một chàng trai phương Tây, nhưng tình yêu của Alec đã khiến tôi thay đổi", Luyện tâm sự.

Thử thách từ gia đình người yêu

Thử thách lớn nhất không nằm ở khoảng cách địa lý hay lịch trình, mà ở sự lo lắng của bố Luyện. Ông e ngại khác biệt văn hoá sẽ khiến con gái mình khổ. Hơn nữa, anh chị em của Luyện đều lấy chồng gần nhà, việc con gái út yêu một người nước ngoài khiến ông không tránh khỏi nghi ngại.

Có thời điểm, gia đình tổ chức nhiều buổi họp để thuyết phục Luyện dừng lại. Đứng giữa chữ hiếu và chữ tình, cô từng nghĩ đến việc chia tay.

"Tôi bị giằng xé, không muốn làm ba mẹ buồn, nhưng cũng không muốn làm Alec tổn thương", cô kể.

Trong lúc đó, Alec không rời đi. Anh vẫn đều đặn đến thăm Luyện, cư xử tử tế, kiên nhẫn và im lặng chứng minh với gia đình người yêu bằng hành động.

Mỗi cuối tuần, Alec đến nhà người yêu dùng bữa, tự học văn hóa Việt truyền thống từ cách cầm đũa cho đến bưng mâm sao cho đúng lễ giáo.

Đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức tại Mỹ vào tháng 5/2026.

Bố Luyện cũng bắt đầu quan sát chàng trai Mỹ nhiều hơn thay vì chỉ phản đối.

Dịp Tết vừa qua, gia đình Alec đến thăm nhà Luyện. Tại đây, Alec chủ động dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng và chuẩn bị mâm cúng tổ tiên. Anh cũng làm quen và ăn thử các món ăn đặc trưng như sầu riêng, trứng vịt lộn, mắm tôm. Sau dịp này, gia đình nhà gái chính thức đồng ý cho hai người kết hôn.

Đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức vào ngày 23/5/2026 tại Chicago. Trước đó, hai gia đình đã gặp gỡ, tổ chức lễ ra mắt tại Việt Nam vào tháng 3/2026.

"Tôi rất biết ơn vì gia đình Luyện đã chấp nhận tôi. Dù ở đâu, tương lai của tôi cũng sẽ luôn có Luyện trong đó", chàng rể người Mỹ tâm sự.