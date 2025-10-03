Yêu cầu Hà Nội rà soát, xử lý bãi trông xe không nằm trong quy hoạch

Văn phòng Chính phủ có Công văn số 9401/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, TP Hà Nội.

Công văn nêu rõ, xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Báo cáo về việc thực hiện Công điện số 157/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu UBND TP Hà Nội khẩn trương thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng, khắc phục kịp thời các hậu quả gây ra do vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.

UBND TP Hà Nội rà soát và xử lý nghiêm đối với các bãi đỗ, bãi trông giữ xe đang hoạt động trên các bãi đất trống, không nằm trong Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố, báo cáo Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều bãi trông xe dưới gầm cầu ở Hà Nội đã được dẹp bỏ.

Bộ Xây dựng khẩn trương tổng hợp báo cáo của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo tại Công điện số 157/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có giải pháp xử lý tổng thể để không xảy ra sự cố tương tự.

Trước đó, vào hồi 13h ngày 30/8 đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại bãi trông giữ xe dưới gầm khu vực cầu Vĩnh Tuy thuộc tuyến đường dẫn đầu cầu trên địa bàn phường Hồng Hà, TP Hà Nội. Hậu quả, khoảng trên 500 phương tiện xe máy bị cháy và kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kịp thời khắc phục hậu quả.