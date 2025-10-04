Yến Nhi gây thất vọng

Phong thái tự tin nhưng hạn chế tiếng Anh khiến Yến Nhi trở thành tâm điểm bàn luận tại Miss Grand International 2025.

Tối 3/10, phần thi Tài năng và talkshow đầu tiên của Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tại Thái Lan. Yến Nhi trở thành tâm điểm bàn luận khi lộ hạn chế về khả năng tiếng Anh.

Trong phần trò chuyện cùng Chủ tịch Nawat và đương kim Hoa hậu Hòa bình, Yến Nhi chỉ giới thiệu ngắn gọn tên và vai trò, khiến ông phải hỏi lại: “Còn gì nữa không?”. Người đẹp tỏ ra lúng túng, cần nhắc nhở từ người bên cạnh. Sau đó, khi ông Nawat hỏi tiếp "What is your hobby" (Sở thích của bạn là gì), Yến Nhi cũng không đưa được ra câu trả lời suôn sẻ, liên tục ngập ngừng. Trong lúc trò chuyện, cô thừa nhận tiếng Anh của mình "không tốt lắm".

Hình ảnh Hoa hậu Yến Nhi tại buổi talkshow Miss Grand International 2025. Ảnh: BTC.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều khán giả bày tỏ thất vọng về khả năng tiếng Anh của Yến Nhi. Các ý kiến cho rằng hạn chế này có thể khiến Yến Nhi gặp khó khăn tại cuộc thi, khó thể hiện được bản thân tốt nhất.

"Quay xe sau phần nói chuyện này", "Tiếng Anh không ổn, nói không tự tin", "Cứ nghĩ Yến Nhi nói tốt, hơi thất vọng", "Như vậy thì khó ghi điểm"... là một số bình luận.

Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến động viên tinh thần Yến Nhi, mong cô cố gắng hơn ở những phần thi sau này.

Ở phần thi tài năng, Hoa hậu Yến Nhi trình bày ca khúc Cheri Cheri Lady. Cô được nhận xét có thần thái tự tin, khả năng trình diễn tốt nhưng giọng hát còn run, chưa giữ được cột hơi. Trang phục của người đẹp Đắk Lắk tôn được lợi thế ngoại hình. Tuy nhiên, Yến Nhi không được gọi tên vào top 15 Grand Talent.

Những ngày đầu tại Thái Lan, Yến Nhi nhận được sự chú ý với năng lượng tích cực. Ngoài các hoạt động ở cuộc thi, cô dành thời gian để livestream giao lưu với khán giả.

Yến Nhi sinh năm 2004, quê Đắk Lắk. Cô đang theo học Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Đại học Văn Hiến. Cô sở hữu vóc dáng cao 1,72 m, số đo 81-64-92 cm. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025, Yến Nhi gây chú ý về câu chuyện vượt lên khó khăn. Được biết, gia đình của cô có nhiều khó khăn, ba làm thợ phụ hồ và mẹ bán vé số 20 năm qua. Yến Nhi là con gái duy nhất trong gia đình, cô có một anh trai và em trai.