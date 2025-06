Yamal nói về Quả bóng Vàng

Trên chương trình El Partidazo de Cope, khi được hỏi về khả năng giành Quả bóng Vàng, Yamal thẳng thắn: "Tôi không nghĩ nhiều về việc đoạt Quả Bóng Vàng. Tôi chỉ muốn tận hưởng bóng đá, chơi tốt và nếu giải thưởng đó đến thì nó sẽ đến".

Yamal sắp đối đầu ứng viên nặng ký cho Quả vóng Vàng là Ousmane Dembele. Tài năng trẻ hài hước nói: "Tôi sẽ bỏ phiếu cho cầu thủ hay nhất năm, nhưng nếu các bạn muốn quyết định vào thứ năm, thì chúng ta sẽ quyết định vào thứ năm (Tây Ban Nha đối đầu Pháp ở Nations League ngày 6/6)".

Hiện tại Dembele được đánh giá cao nhất. Quả bóng Vàng thường thuộc về cầu thủ giành danh hiệu lớn cấp CLB ở mùa giải không có World Cup hoặc Euro. Và Dembele là trung tâm trong lối chơi khi PSG giành cú ăn 4 lịch sử mùa giải năm nay.

Khi được hỏi về khả năng khoác áo Real Madrid trong tương lai, Yamal khẳng định dứt khoát: "Tôi gia nhập Real Madrid ư? Không, điều đó là không thể".

Yamal nói thêm về Barcelona: "Chúng tôi đang cải thiện, nhưng phải tự tin rằng mình là đội bóng mạnh nhất. Khi Real Madrid thua Arsenal, nhiều người nghĩ họ sẽ lật ngược tình thế. Nhưng khi chúng tôi hòa Inter, người ta lại nghi ngờ. Đó là điều cần thay đổi".

Cuối cùng, Yamal chọn ra những cá nhân hay nhất ở Champions League mùa này gồm HLV Luis Enrique, thủ môn Gianluigi Donnarumma, hậu vệ William Pacho, tiền vệ Pedri và Vitinha.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.