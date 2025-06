Yamal chủ động mời bạn gái hơn 13 tuổi đi nghỉ mát

Vazquez nói trên kênh RTVE Play: "Trước tiên, tôi 29 tuổi, chưa bước sang tuổi 30 như nhiều người nói. Tôi không làm gì sai, không giết ai cả. Những phản ứng tiêu cực thật sự quá nặng nề và nó đang ảnh hưởng đến cả Yamal. Tôi chỉ dành vài ngày nghỉ cùng Yamal, và mọi người thấy những gì trên mạng. Vậy thôi. Tôi không muốn nói thêm vì những lời xúc phạm là quá mức".

Vazquez khẳng định giữa cô và Yamal không hề có mối quan hệ tình cảm. Đáng chú ý, Vazquez tiết lộ chính Yamal chủ động mời cô đi nghỉ tại Italy sau khi cả hai trò chuyện làm quen qua mạng xã hội. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được làn sóng chỉ trích dữ dội hướng về cô.

Vazquez buộc phải lên tiếng cảnh báo: "Những lời đe dọa, lăng mạ và cáo buộc sai sự thật mà tôi đang nhận được là rất nghiêm trọng. Tôi đã bắt đầu thu thập bằng chứng. Hãy nhớ rằng vu khống, quấy rối và đe dọa qua mạng là hành vi phạm tội".

Trong khi đó, Yamal vẫn đang tận hưởng kỳ nghỉ hè sau mùa giải bùng nổ cùng Barcelona và tuyển Tây Ban Nha. Sao trẻ sinh năm 2007 sẽ ký hợp đồng chuyên nghiệp chính thức với Barca sau khi tròn 18 tuổi vào ngày 13/7 tới.

Vazquez hiện là người mẫu OnlyFans, kiêm YouTuber và influencer. Cô từ bỏ công việc tiếp viên hàng không để tập trung phát triển mạng xã hội, đặc biệt các nội dung liên quan đến thể thao, dinh dưỡng và cuộc sống cá nhân.

