Ý Nhi trước giờ trao lại vương miện

Chung kết Miss World Vietnam 2025 dự kiến diễn ra tối 29/3 tại TP.HCM. Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi chính thức kết thúc nhiệm kỳ và trao vương miện cho người kế nhiệm. Trong năm đương nhiệm, Ý Nhi dành phần lớn thời gian học tập tại Australia.
Theo chia sẻ của bà Phạm Kim Dung, nàng hậu chọn cuộc sống tự lập. Cô dậy từ sáng sớm, tự nấu ăn mang theo khi đi làm thêm, buổi tối về nhà thuê tiếp tục hâm lại thức ăn để tránh lãng phí. Thỉnh thoảng, cô trở về Việt Nam để tham gia một số hoạt động, công việc hoặc sum họp gia đình.
Năm vừa qua, Ý Nhi đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2025 tại Ấn Độ. Đáng tiếc dấu ấn của người đẹp ở cuộc thi khá mờ nhạt và cuối cùng, cô dừng chân ở top 40. Người giành vương miện năm đó là đại diện Thái Lan.
Bên cạnh đó, chuyện tình cảm giữa nàng hậu sinh năm 2002 và bạn trai luôn gây chú ý. Đầu năm nay, cô đăng clip mặc áo dài trên nền nhạc có nội dung nói về chuyện lấy chồng miền Trung. Động thái này khiến mạng xã hội rộ lên tin đồn cô sắp kết hôn với bạn trai Anh Kiệt. Tuy nhiên, đại diện nàng hậu nhanh chóng phủ nhận, khẳng định Ý Nhi vẫn ưu tiên việc học.
Ý Nhi công khai mối quan hệ với Anh Kiệt ngay sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2023. Thời điểm đó, chuyện tình cảm của cô từng gây nhiều bàn luận vì một số phát ngôn từ chính nàng hậu sau đăng quang. Giữa năm 2025, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện tin đồn cả 2 chia tay. Lý do là Anh Kiệt vắng mặt trong một số dấu mốc quan trọng của bạn gái, từ lúc Ý Nhi sang Ấn Độ thi quốc tế đến khi cô trở về nước. Tuy nhiên, người đẹp sau đó khẳng định mối quan hệ vẫn bình thường.
Cuối năm 2025, khi Ý Nhi đăng ảnh, Anh Kiệt vẫn tương tác công khai bằng cách thả tim. Trên trang cá nhân, anh cũng giữ ảnh bìa chụp cùng Ý Nhi và gia đình. Động thái này phần nào cho thấy mối quan hệ của họ vẫn ổn định sau nhiều đồn đoán.
Trên trang cá nhân những ngày qua, Ý Nhi chia sẻ loạt khoảnh khắc trên sân khấu tổng duyệt cho chung kết Miss World Vietnam. Ở video hậu trường, cô xúc động bật khóc trước khoảnh khắc sắp trao lại vương miện hoa hậu sau 3 năm.
