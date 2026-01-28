Xưởng nhựa giữa khu dân cư bất ngờ cháy dữ dội ở TP.HCM

Một xưởng sản xuất nhựa, pallet ở TP.HCM bất ngờ bốc cháy dữ dội, người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng không thành.

Khoảng 13h ngày 28/1, hỏa hoạn bùng phát tại khu vực nhà kho của một xưởng sản xuất nhựa, pallet trên đường Đông Thạnh 8, xã Đông Thạnh (trước đây thuộc huyện Hóc Môn), TP.HCM.

Phát hiện cháy, người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng không thành. Do bên trong kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy, xung quanh có cỏ khô, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Hình ảnh đám cháy ở xưởng nhựa.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã huy động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Đông Thạnh triển khai công tác dập lửa.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, một số nhà dân phía sau xưởng bị ảnh hưởng.

Trước đó vào trưa cùng ngày, một xe bồn chở xăng bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường Dương Cát Lợi, xã Nhà Bè, TP.HCM, tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu dân cư, khiến nhiều người dân hoảng loạn.

Đám cháy từ xe bồn đã nhanh chóng lan sang xưởng sản xuất cơm cháy nằm cách hiện trường khoảng 10 m khiến hai ôtô bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều tài sản khác bị hư hỏng. Thời điểm xảy ra cháy có gần 10 công nhân đang làm việc trong xưởng đã hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Hiện nguyên nhân cả hai vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.