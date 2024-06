Xuất khẩu cà phê lần đầu vượt 3 tỷ USD chỉ sau nửa năm

Chỉ trong gần 6 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê Việt Nam đã đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Đức là quốc gia nhập khẩu nhiều cà phê Việt Nam nhất.

Đức là quốc gia tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam. Ảnh: Bloomberg.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến nửa tháng 6, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã đạt hơn 862.400 tấn, trị giá 3,04 tỷ USD , giảm hơn 8% về lượng nhưng tăng 38% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức cao kỷ lục so với cùng kỳ các năm từ trước tới nay.

Về giá, trong tháng 5, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 4.275 USD /tấn, tăng 14% so với tháng 4 và tăng 66% so với tháng 5/2023. Tính chung 5 tháng đầu năm, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 3.475 USD /tấn, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 5, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang hầu hết thị trường truyền thống và tiềm năng đều giảm, ngoại trừ Trung Quốc. Tính chung 5 tháng, Việt Nam giảm xuất khẩu cà phê sang các thị trường Đức, Italy, Mỹ, Nga, nhưng tăng xuất khẩu sang các thị trường Tây Ban Nha, Nhật Bản, Indonesia, Philippines, Hà Lan, Trung Quốc.

Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, Đức nhập khẩu 104.375 tấn cà phê Việt Nam, trị giá gần 350 triệu USD ; Italy nhập 80.655 tấn, trị giá hơn 254 triệu USD ; Mỹ nhập 50.033 tấn, trị giá gần 170 triệu USD ; Nhật Bản nhập 56.931 tấn, trị giá hơn 210 triệu USD ; Tây Ban Nha nhập 60.805 tấn, trị giá 217 triệu USD ; Nga nhập 43.964 tấn, trị giá gần 162 triệu USD ; Trung Quốc nhập 22.105 tấn, trị giá 84 triệu USD ...

5 THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU NHIỀU CÀ PHÊ VIỆT NAM Xuất khẩu cà phê sang 5 nước/vùng lãnh thổ của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm. Nhãn Đức Italy Tây Ban Nha Nhật Bản Mỹ Lượng tấn 104375 80655 60805 56931 50033 Trị giá triệu USD 350 254 217 210 170

Những ngày đầu tháng 6, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng so với cuối tháng 5. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện lượng cà phê tồn kho tại thị trường nội địa còn lại rất ít. Dự báo sản lượng cà phê niên vụ sắp tới tiếp tục giảm khoảng 20% do vừa qua nắng nóng kéo dài dẫn đến khô hạn gay gắt tại vùng Tây Nguyên.

Kết thúc 8 tháng đầu niên vụ 2023-2024 (bắt đầu từ tháng 10/2023 đến tháng 5/2024) Việt Nam đã xuất khẩu gần 1,2 triệu tấn cà phê, tương đương 80% sản lượng của niên vụ hiện tại và giảm 7% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Theo Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa), hiện nay giá cà phê đang tăng mạnh, nên sản lượng cà phê xuất khẩu ra thế giới có thể giảm nhưng giá trị kim ngạch vẫn bứt phá. Vicofa dự kiến xuất khẩu cà phê trong năm 2024 có thể thu về khoảng 4,5- 5 tỷ USD .

Dẫn báo cáo hồi tháng 12/2023 của Bộ Nông nghiệp Mỹ, Nikkei Asia cho biết Việt Nam - nước sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới - dự kiến cung cấp 26,6 triệu bao cà phê loại 60 kg trong niên vụ 2023-2024, giảm 12% so với dự báo trước đó.

Tại Indonesia - nhà sản xuất lớn thứ 3 thế giới, sản lượng cà phê cũng được dự báo giảm 20%. Ngoài thời tiết bất lợi như nhiệt độ cao, hạn hán ở Đông Nam Á do hiện tượng El Nino gây ra, một số nông dân đang chuyển sang các loại cây trồng có thể sản xuất ổn định hơn, trong đó có cao su và sầu riêng.