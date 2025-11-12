Đây là màu mới trên Galaxy S26?

Hình ảnh rò rỉ mới cho thấy Galaxy S26 Plus của Samsung sẽ quay lại với thiết kế quen thuộc, dù từng có tin đồn dòng sản phẩm này sẽ được thay đổi lớn trước khi ra mắt.

Màu cam giống iPhone 17 Pro có thể xuất hiện trên Galaxy S26 Plus. Ảnh: 9to5Google.

Theo nguồn tin rò rỉ OnLeaks và trang Android Headlines, Galaxy S26 Plus dự kiến thay thế dòng Edge và tiếp tục giữ phong cách thiết kế tối giản của Galaxy S25 Plus. Máy có màn hình phẳng 6,7 inch, camera trước đặt giữa, viền mỏng và kích thước gần như tương đồng với thế hệ tiền nhiệm.

Cụm camera sau vẫn gồm 3 ống kính xếp dọc, lấy cảm hứng từ Galaxy S25 Edge và Galaxy Z Fold 7. Một số hình ảnh rò rỉ cho thấy máy có thêm màu cam nổi bật, khiến cộng đồng công nghệ liên tưởng đến iPhone 17 Pro. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết đây chỉ là màu minh họa, không phản ánh tùy chọn màu thực tế của sản phẩm.

Trong khi đó, chuyên gia Max Jambor khẳng định phiên bản màu cam “không tồn tại” trong danh sách màu chính thức của Galaxy S26 Plus.

Nguồn tin trên cũng cho biết Samsung sẽ không mang đến nhiều thay đổi lớn về ngoại hình. Ngoài một số tinh chỉnh nhỏ ở cụm camera, thiết kế tổng thể của Galaxy S26 Plus vẫn tương tự thế hệ S25. Điều này phù hợp với chiến lược “nâng cấp ổn định” mà ông lớn công nghệ Hàn Quốc đã duy trì trong vài năm qua.

Bên cạnh đó, loạt hình ảnh và thông số kỹ thuật mới của dòng Galaxy S26 tiêu chuẩn cũng được hé lộ. Thiết bị này có thể mang tên S26 Pro trong kế hoạch tái cấu trúc dòng sản phẩm, nhưng Samsung dường như chọn quay lại cách đặt tên truyền thống.

Theo OnLeaks, Galaxy S26 sẽ có độ dày 7,24 mm. Việc tăng kích thước có thể giúp máy tản nhiệt tốt hơn, cải thiện hiệu suất camera hoặc chứa viên pin dung lượng lớn hơn. Dù thay đổi này rất nhỏ, giới phân tích cho rằng nó cho thấy Samsung đang điều chỉnh thiết kế để tối ưu trải nghiệm người dùng thay vì chạy theo xu hướng mỏng nhẹ.

Các nguồn tin cho biết dòng sản phẩm mới sẽ ra mắt vào tháng 2/2026, song những bản rò rỉ liên tục xuất hiện, khiến giới công nghệ càng thêm tò mò về những thay đổi cuối cùng của Samsung trước khi công bố chính thức.