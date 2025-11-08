Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Xuất hiện ‘hố tử thần’ trên đường ở TP.HCM

  • Thứ bảy, 8/11/2025 16:10 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Hố có độ sâu khoảng 2,5 m, miệng rộng dài 1 m, nuốt chửng đất, đá, lớp nhựa đường, nhìn vào trong như một cái hang. Vụ việc xảy ra trên đường ĐT.743A (TP.HCM).

Chiều 8/11, nhiều người đi trên tuyến ĐT.743A, đoạn qua địa bàn phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM), bất ngờ khi nhìn thấy một hố lớn giữa đường.

Ho tu than TP.HCM anh 1

Hố lớn xuất hiện trên đường ĐT.743A.

Theo thông tin ban đầu, mặt đường ĐT.743A gần điểm giao với đường Nguyễn An Ninh, khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, bất ngờ bị sụt lún, tạo hố sâu.

Theo quan sát của phóng viên, miệng hố dài khoảng 1 m, toàn bộ lớp nhựa đường và đất bên dưới bị trượt xuống tạo ra hố sâu khoảng 2,5 m. Cách miệng hố khoảng 1 m có một đường cống thoát nước.

Ho tu than TP.HCM anh 2

Hố sâu khoảng 2,5 m.

Nhìn vào bên trong hố giống như cái hang. Ngay sau khi phát hiện đường sụt lún thành hố, người dân sinh sống gần đó đã dùng vật cản, cảnh báo cho người tham gia giao thông tránh né.

Cơ quan chức năng địa phương đã đến hiện trường ghi nhận, khẩn trương khắc phục sự cố trên tuyến đường kể trên, đảm bảo an toàn giao thông.

https://tienphong.vn/xuat-hien-ho-tu-than-tren-duong-o-tphcm-post1794502.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

Hố tử thần TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh Hố tử thần Hố tử thần TP.HCM

