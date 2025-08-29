Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xuất hiện ‘hố tử thần’ giữa nhà dân ở Lạng Sơn

  • Thứ sáu, 29/8/2025 13:00 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Sau những cơn mưa kéo dài, nhà bà Lương Thị Xuân ở xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn) bất ngờ xuất hiện hố sâu hơn 7m khiến gia đình phải di dời khẩn cấp trong đêm.

Ho tu than Lang Son anh 1

Hố thụt sâu ở giữa nhà bà Lương Thị Xuân ở xã Yên Bình, Lạng Sơn.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng 29/8, ở giữa nhà bà Lương Thị Xuân, 69 tuổi, trú tại thôn Bông, xã Yên Bình xuất hiện một hố thụt sâu, rộng 2 m. Hiện tượng lạ này xuất hiện sau những đợt mưa kéo dài. Rất may không có thiệt hại về người, tài sản.

Ho tu than Lang Son anh 2

Lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ gia đình di dời nhà ra khỏi nơi nguy hiểm.

Nhận được tin báo, cấp chính quyền xã Yên Bình đến hiện trường thăm hỏi động viên gia đình và chỉ đạo các lực lượng công an, dân quân, cán bộ và nhân dân thôn Bông đến hỗ trợ và di chuyển nhà bà đến chỗ khác an toàn cách nơi ở cũ chừng 40 m.

Ho tu than Lang Son anh 3

Cấp ủy, chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc di dời nhà đến nơi an toàn.

Khi được biết bà Thị Xuân thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ, hỗ trợ gia đình tiền, vật dụng thiết yếu hàng ngày, giúp gia đình ổn định cuộc sống.

https://tienphong.vn/xuat-hien-ho-tu-than-giua-nha-gia-dinh-o-lang-son-di-doi-khan-cap-post1773897.tpo

Nguyễn Duy Chiến/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Hố tử thần Lạng Sơn Lạng Sơn Hố tử thần Yên Bình Lạng Sơn

  • Lạng Sơn

    Lạng Sơn
    • Diện tích: 8.310,2 km²
    • Dân số: 768.700 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 10 huyện
    • Vùng: Đông Bắc
    • Mã điện thoại: 205
    • Biển số xe: 12

