Cha đẻ Black Myth: Wukong ra game mới

Tại sự kiện Gamescom 2025, Game Science bất ngờ công bố Black Myth: Zhong Kui, hậu bản tiếp nối câu chuyện của vũ trụ Hắc thần thoại.

Hình tượng nhân vật Chung Quỳ trong Black Myth: Zhong Kui. Ảnh: ArtStation.

Tại sự kiện Gamescom 2025, hãng phát triển Game Science đã gây bất ngờ lớn khi công bố tựa game mới mang tên Black Myth: Zhong Kui. Đáng chú ý, trò chơi này được xác nhận là một dự án độc lập, không phải là bản mở rộng (DLC) cho bom tấn Black Myth: Wukong như nhiều tin đồn trước đó.

Theo thông tin từ nhà phát triển, Black Myth: Zhong Kui sẽ là một trò chơi hành động nhập vai (RPG) chơi đơn, lấy cảm hứng từ nhân vật thần thoại “Zhong Kui” (Chung Quỳ) trong thần thoại Trung Quốc.

Hình tượng Chung Quỳ quen thuộc với vẻ ngoài vạm vỡ, râu rậm và sứ mệnh diệt trừ tà ma. Truyền thuyết Trung Quốc kể rằng sau khi chết oan, ông được Ngọc Hoàng ban cho sức mạnh hàng phục yêu quái, trở thành biểu tượng hộ mệnh chống lại cái ác.

Việc Game Science đưa Chung Quỳ trở thành nhân vật chính không chỉ mở rộng thế giới mà họ đã xây dựng với Wukong, mà còn cho thấy tham vọng của hãng trong việc tái hiện kho tàng văn hóa phương Đông bằng ngôn ngữ của game hiện đại.

Black Myth: Zhong Kui được dự đoán sẽ là một tựa game nhập vai hành động kết hợp yếu tố tâm linh, kinh dị. Ảnh: MP1ST.

Đoạn trailer được công bố tại Gamescom 2025 cho thấy một khung cảnh u ám, với hai anh em đang chạy trốn khỏi một nhóm người, trong đó có Chung Quỳ trên lưng hổ. Tuy nhiên, trailer này không hé lộ thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về gameplay hay cốt truyện, chủ yếu nhằm tạo sự mong chờ từ phía cộng đồng game thủ dựa trên danh tiếng của Game Science và Black Myth: Wukong.

Trên trang web chính thức, Game Science đã chia sẻ thêm rằng công bố game vào ngày 20/8 là một thói quen của hãng. "Việc thông tin cho người chơi biết về quá trình làm game vào mỗi ngày 20/8 trở thành truyền thống", đại diện nhà phát triển cho biết.

Dự án hiện trong giai đoạn phát triển ban đầu, do đó chưa có bất kỳ đoạn gameplay chính thức nào được hé lộ. Tuy nhiên, cộng đồng game thủ dự đoán Black Myth: Zhong Kui sẽ tiếp tục giữ phong cách hành động nhập vai đậm chất điện ảnh, đồng thời mở rộng thêm các yếu tố chiến đấu, trừ tà và khai thác tâm linh để phù hợp với bối cảnh mới.

Trước khi công bố Black Myth: Zhong Kui, CEO của Game Science, ông Feng Ji đã có một bức tâm thư gửi đến người hâm mộ vào rạng sáng, lý giải vì sao hãng chọn làm game mới thay vì ra mắt DLC (phần mở rộng) cho Wukong.

Ông cho biết, sau khi trò chơi ra mắt, ông đã trải qua một giai đoạn mông lung, trống rỗng và thậm chí là hoảng sợ. Cảm giác này càng trở nên mãnh liệt hơn khi ông liên tục đối mặt với những câu hỏi về việc phát triển DLC cho trò chơi.

Ban đầu, ông cùng đội ngũ đã nghiêm túc lên kế hoạch làm DLC, bởi họ hiểu rằng đó là điều mà người hâm mộ mong chờ. Tuy nhiên, một bước ngoặt đã xảy ra khi ông Yang Qi, nhà đồng sáng lập hãng, đề xuất ý tưởng mới. Cả hai sau đó đã đi đến một quyết định táo bạo: thay vì làm DLC an toàn, họ sẽ bắt tay vào phát triển một tác phẩm hoàn toàn mới trong series, mang tên Black Myth: Zhong Kui.

Ông Feng lý giải rằng, mặc dù DLC là một lựa chọn vững chắc và nhanh chóng, nhưng Game Science mong muốn thử thách bản thân. Theo ông, "tiếp tục đi theo con đường sẵn có, sẽ chẳng có tương lai". Game Science tin rằng, một dự án mới với nhân vật, lối chơi, công nghệ và câu chuyện mới sẽ mang lại những bất ngờ, hứng thú cho người hâm mộ.