Tựa game gia đình đánh bại Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong, một trong những tựa game đình đám nhất năm 2024 bất ngờ bị Astro Bot vượt qua ở giải thưởng game của năm (Game of the Year).

Vượt qua những tên tuổi nặng ký như Black Myth: Wukong, Elden Ring Shadow of the Erdtree và Final Fantasy VII Rebirth, Astro Bot, tựa game do Team ASOBI phát triển và Sony Interactive Entertainment phát hành đã bất ngờ giành giải thưởng game của năm (Game of the Year) tại sự kiện Game Award 2024.

Chiến thắng của Astro Bot gây bất ngờ bởi tựa game này vốn chỉ hướng đến đối tượng game gia đình và giúp những game thủ mới làm quen với dòng máy PlayStation 5.

Trong khi đó, những đối thủ cạnh tranh còn lại là thương hiệu nổi tiếng (Elden Ring Shadow of the Erdtree và Final Fantasy VII Rebirth), hoặc gây tiếng vang lớn trong năm 2024 như Black Myth: Wukong.

Chiến thắng lớn cho PlayStation

Trong vài thập kỷ qua, Sony đã tỉ mỉ định hình PlayStation thành một thế lực cạnh tranh với Hollywood, với mục tiêu trở thành nơi sản xuất ra những tựa game hay nhất cùng câu chuyện hấp dẫn.

Tuy nhiên, thương hiệu Nhật Bản dần bị bỏ lại phía sau trong khía cạnh thử nghiệm và sáng tạo, những thứ vốn đã làm nên tên tuổi của PlayStation.

Thay vào đó, Sony trở nên quá phụ thuộc vào cùng một công thức và thể loại trò chơi. Tuy nhiên, Astro Bot là một ngoại lệ theo nhiều khía cạnh.

Tựa game là hậu bản của Astro's Playroom - một trong những tựa game miễn phí hay nhất trên hệ máy PS5. Với nền tảng tốt đó, Team ASOBI đã tiếp tục phát triển nên một trò chơi đáng nhớ.

Pocket-lint nhận xét Astro Bot làm người chơi nhớ đến tựa game kinh điển Mario của Nintendo. Tiền đề cho cốt truyện chính của Astro Bot cực kỳ đơn giản khi con tàu của phi hành đoàn - vốn là một chiếc PS5 - bị tấn công bởi người ngoài hành tinh.

Những câu đố trong Astro Bot tham chiếu trực tiếp đến những tựa game kinh điển của dòng máy PlayStation như God of War, Metal Gear Solid hay Yakuza. Ảnh: Sony.

Chiếc máy chơi game này và bạn bè của Astro sau đó đã bị phân tán khắp nhiều hành tinh. Trong vai Astro, người chơi có nhiệm vụ giải cứu 300 người bạn kim loại của mình, thu hồi các bộ phận của con tàu và ngăn chặn người ngoài hành tinh.

Là một tựa game độc quyền được làm riêng để kỷ niệm 30 năm hệ máy PlayStation, những câu đố đầy thử thách trong game sẽ có liên quan đến những tựa game kinh điển khác của dòng máy chẳng hạn như God of War, Metal Gear Solid hay Yakuza.

Chính điều này đã giúp Astro Bot ghi dấu ấn đậm nét với tư cách tựa game thương hiệu PlayStation.

"Astro Bot chứa đầy lịch sử của PlayStation. Rất nhiều người trong căn phòng này tối nay đã trao tặng nhân vật của họ mà không yêu cầu bất cứ điều gì đáp lại, chỉ vì họ quan tâm đến việc kỷ niệm 30 năm lịch sử", Nicolas Doucet, người sáng lập và hiện là chủ tịch của Team Asobi phát biểu khi nhận giải.

Thế giới màu nhiệm

Những tựa game gia đình vốn không được đánh giá cao tại sự kiện Game Award, tuy nhiên những dấu ấn đặc biệt mà Astro Bot mang lại đã tạo nên bất ngờ.

Đây cũng chỉ là lần thứ hai trong 20 năm qua của Game Award mà một tựa game gia đình được vinh danh cho giải Game của năm, sau Takes Two năm 2021.

Astro Bot là tựa game thuộc thể loại gia đình thứ hai được vinh danh cho giải Game của năm tại Game Award. Ảnh: Sony.

Một trong những trải nghiệm độc đáo nhất của Astro Bot là tựa game này tương tác rất tốt với tay cầm DualSense của PS5.

Cho dù đó là cảm nhận cát dưới chân, cảm giác mưa rơi hay những thao tác nghiêng tay cầm để điều khiển máy bay, The Shortcut khẳng định Astro Bot là tựa game sử dụng DualSense theo cách tốt nhất có thể.

Dù là một tựa game gia đình, các màn đánh boss của chú robot Astro được đầu tư rất ly kỳ và hoành tráng không thua kém bất kỳ tựa game nhập vai bom tấn nào.

Để qua màn, người chơi sẽ buộc phải tìm ra điểm yếu của "trùm cuối", thường liên quan đến việc sử dụng khả năng hiện tại mà Astro Bot đã trang bị theo cách thông minh và chắt chiu nhất có thể.

Bên cạnh đó, tính tương tác của game cũng là rất tốt. Hầu như mọi yếu tố trong thế giới của Astro Bot đều có thể được điều khiển.

Từ những hành động đơn giản như phá hủy các hộp, chạy qua ngọn cỏ hay thậm chí là lái tàu khi hạ cánh trên mỗi hành tinh, tựa game đều đáp ứng sự tò mò người chơi theo cách tốt nhất có thể.

Về đồ họa, The Shortcut nhận xét những kẻ thù mà người chơi phải đối mặt trong Astro Bot có chất lượng tương đương hãng hoạt hình nổi tiếng Pixar về khả năng hoạt hình hóa chuyên nghiệp và tràn ngập chi tiết.

Astro Bot gây ấn tượng với thiết kế màn chơi tỉ mỉ, chi tiết và đầy màu sắc trong khi vẫn giữ được hiệu năng ổn định. Ảnh: Sony.

"Astro Bot khiến bạn tự hỏi tại sao chúng ta cần PS5 Pro trong khi PlayStation 5 vẫn có thể tạo ra hình ảnh tuyệt vời như vậy", The Shortcut viết.

Hiệu suất của tựa game cũng là một điểm cộng lớn. Bất kể những màn đánh boss hỗn loạn, với số lượng vật thể và chi tiết trên màn hình đáng kinh ngạc, tốc độ khung hình của game vẫn được duy trì ổn định ở mức 60 FPS một cách mượt mà.

Một điểm trừ lớn duy nhất về Astro Bot là thời lượng của cốt truyện chính. Người chơi sẽ chỉ cần khoảng 8 tiếng đồng hồ để hoàn thành game, một con số khiêm tốn so với múc giá lên đến 60 USD phải bỏ ra để mua game.

Ngoài ra, dù Astro Bot là ví dụ điển hình về những gì tay cầm DualSense có thể làm, nó cũng phơi bày điểm yếu lớn nhất của chiếc tay cầm này về thời lượng pin.

Cụ thể, khi chơi với tay cầm không dây DualSense Edge, thiết bị nhanh chóng hết pin sau khoảng 4 giờ sạc đầy và gây bất tiện cho trải nghiệm game thủ.