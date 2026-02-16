Nghệ sĩ Xuân Hinh, Hòa Minzy và Tuấn Cry góp giọng trong ca khúc âm hưởng Tết vui tươi. Màn tái hợp của "bộ ba trăm triệu view" được chú ý.

Lão ông cưới vợ (nhạc phim Mùi phở) vừa ra mắt, gây chú ý với màn kết hợp của "bộ ba Bắc Bling" NSND Xuân Hinh, Hòa Minzy và Tuấn Cry. Ca khúc do Minh Beta sáng tác, Masew hòa âm phối khí, có giai điệu vui tươi, mang âm hưởng dân gian đương đại.

Ca từ được nhận xét dễ nhớ và phần điệp khúc bắt tai, đặc biệt là đoạn: “Hương cau bên nhánh trầu cay/ Từ đây duyên thắm tối ngày có nhau/ Chữ tình ai trách được đâu/ Vì đâu nên nỗi, qua cầu gió bay".

NSND Xuân Hinh vẫn ghi dấu với cách ngân dài, giàu nội lực. Hòa Minzy góp giọng ngọt ngào, trong khi Tuấn Cry ghi điểm với cách nhấn nhá, bỏ ngỏ duyên dáng. "Cả đời sấp ngửa đứng ngồi, lo cho con cho cháu cũng gọi là vui với đời", "Chứ một ông rồi sẽ có một bà, quậy banh cái Phở Mùi cho biết tay sức già"... là những ca từ hóm hỉnh của NSND Xuân Hinh.

NSND Xuân Hinh tái hợp Hòa Minzy và Tuấn Cry.

Ở phần bình luận dưới video, khán giả nhận xét bài nhạc hợp không khí Tết, bắt tai, ca từ dễ thương. Lão ông cưới vợ là một phần trong tổng thể nhạc phim của Mùi phở, bên cạnh Chầu văn cô bé, Em bé quê. Bộ phim điện ảnh lấy bối cảnh đời sống người Việt, chọn phố cổ Hà Nội làm không gian chính, tái hiện không khí Tết nhộn nhịp qua các lát cắt sinh hoạt quen thuộc. Âm nhạc của phim sử dụng chất liệu truyền thống như tiếng đàn nguyệt, tiếng sáo cùng các yếu tố hát chầu văn, hát xẩm…

Mùi phở là một trong số 4 phim Việt ra mắt dịp Tết Nguyên Đán 2026 (bên cạnh Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho). Tác phẩm do nghệ sĩ Xuân Hinh đóng chính, cùng các diễn viên quen thuộc như Thu Trang, Thanh Thanh Hiền, Hà Hương...

Xuân Hinh chia sẻ ông từng từ chối vì e ngại sức khỏe không đáp ứng được lịch quay dài ngày. Song sau khi nghe đạo diễn chia sẻ về nội dung cũng như thông điệp ý nghĩa của phim, Xuân Hinh đã quyết định tham gia. Trước đó, nam diễn viên gạo cội cũng tiết lộ không chủ động ra giá cát-xê khi đóng Mùi phở, mà để cho nhà sản xuất "trả bao nhiêu thì tùy". Thời điểm hiện tại, thù lao với ông không còn là vấn đề ưu tiên. Thay vào đó, Xuân Hinh muốn tham gia những dự án để lại giá trị văn hóa cho thế hệ sau.

Cuộc đua phim Tết năm nay đang bước vào giai đoạn gay cấn với những con số doanh thu ban đầu từ suất chiếu sớm. Cục diện lúc này được dự đoán khó lường.