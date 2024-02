Xử phạt kịch khung người vi phạm nồng độ cồn nhưng không tước bằng lái

Tỉnh Đắk Nông đang cho kiểm tra việc xử phạt kịch khung một phụ nữ do vi phạm nồng độ cồn nhưng lại không bị tước giấy phép lái xe.

Hôm nay 23/2, ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Nông cho biết đang kiểm tra lại quyết định nêu trên, nếu có sự sai sót trong biên bản xử phạt sẽ lập tức sửa sai ngay.

CSGT Đắk Nông rất quyết liệt trong xử lý vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: MQ.

Trước đó, ngày 22/2, ông Lê Văn Chiến ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với bà N.T.H. (38 tuổi, ngụ phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa) tổng cộng 51 triệu đồng.

Trong đó, bà H. bị phạt 35 triệu đồng do điều khiển ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; 11 triệu đồng do không có giấy phép lái xe; 5 triệu đồng do không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.

Trong quyết định xử phạt không có hình thức phạt bổ sung nên bà H. không bị tước giấy phép lái xe.

Lý giải việc này, phía Đội CSGT Công an TP Gia Nghĩa cho hay đơn vị không tham mưu hình thức phạt bổ sung, không tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với bà N.T.H. do bà không có giấy phép lái xe.

Trong khi đó, phía Sở GTVT Đắk Nông thông tin bà N.T.H. đã được đơn vị này cấp giấy phép lái xe hạng B2 hôm 14/1.