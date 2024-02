Bắt giam người đàn ông giả thiếu tá công an, mang thẻ công vụ đặc biệt

Lực lượng CSGT kiểm tra phát hiện trên xe của người đàn ông có thẻ công vụ đặc biệt, trang phục Công an nhân dân mang quân hàm thiếu tá…

Ngày 23/2, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Hồ Văn Long (ngụ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) để điều tra hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị can Hồ Văn Long. Ảnh: Công an Tiền Giang.

Theo điều tra ban đầu, Hồ Văn Long không công tác trong ngành công an, nhưng người đàn ông này đặt mua bộ trang phục Công an nhân dân mang quân hàm thiếu tá, cùng một số vật dụng dùng trong công tác chuyên môn của lực lượng công an và một số giấy tờ khác.

Hôm 4/2, bị can Long từ TP.HCM xuống Bạc Liêu thăm gia đình bạn gái và mang theo số "tài sản" trên để nói dối với mọi người đang công tác trong ngành công an.

Ngày 15/2, Long trở lại TP.HCM, khi di chuyển xe máy trên QL1, đoạn qua xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, bị Tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang chặn dừng phương tiện kiểm tra.

Thời điểm lực lượng CSGT làm việc với Hồ Văn Long. Ảnh: Công an Tiền Giang.

Lúc này, lực lượng CSGT phát hiện trên xe của Long có các loại giấy tờ giả, gồm: giấy chứng minh Công an nhân dân, thẻ công vụ đặc biệt, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 bộ trang phục Công an nhân dân mang quân hàm thiếu tá…

Tổ công tác giao thông lập hồ sơ, bàn giao vụ việc cho Công an huyện Châu Thành điều tra và đến nay Hồ Văn Long đã bị khởi tố.