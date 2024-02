Cảnh sát giao thông Nghệ An tìm thấy bé trai bị lạc lúc nửa đêm

Trong lúc tuần tra trên QL48D, lực lượng CSGT Công an Nghệ An phát hiện bé trai ngồi co ro bên vệ đường.

Ngày 22/2, thông tin từ Đội CSGT đường bộ 1 (Phòng CSGT Công an Nghệ An) cho biết, bố mẹ cháu bé N.M.D.V. vừa viết thư cảm ơn đội và tổ tuần tra CSGT trong lúc làm nhiệm vụ đã tìm thấy con mình bị lạc. Nửa đêm ngày 20/2, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ 1 đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 48D, thuộc địa phận xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn phát hiện một người đang ngồi co ro một mình ở vệ đường. Cháu V. được phát hiện ngồi bên vệ đường trong tình trạng đói, rét. Ảnh: CSGT cung cấp. Tổ công tác dừng xe xuống kiểm tra, thấy bé trai 14 tuổi, gương mặt tiều tuỵ, da tái nhợt vì lạnh và đói. Gác lại nhiệm vụ, tổ công tác đã dừng lại hỏi han và biết cháu đã đi lạc đường cả ngày, chưa được ăn uống gì. “Tổ công tác đã cử cán bộ đi mua sữa và bánh mì cho cháu. Đồng thời hỏi các thông tin cần thiết về lai lịch để tìm cách liên lạc với người nhà” - cán bộ Đội CSGT đường bộ 1 chia sẻ. Ngay sau khi liên lạc với bố mẹ cháu ở xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, được biết cháu V. đã đi lạc lúc 15 giờ cùng ngày. Gia đình người thân đã chia nhau đi tìm nhiều hướng nhưng vẫn không có tin tức gì về con mình. Đội CSGT đường bộ 1 Công an tỉnh Nghệ An bàn giao cháu V. cho gia đình. Ảnh: CSGT cung cấp. Đến gần 23h, Tổ công tác đưa cháu về với bố mẹ. Gặp lại con sau một ngày tìm kiếm, thấy con đang được các chú CSGT chăm sóc, bố mẹ cháu đã rất xúc động, viết thư cảm ơn lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Được biết, cháu V. đi xe đạp điện từ Nghệ An ra nhà bà ngoại ở Thanh Hoá. Tuy nhiên, trên đường đi cháu bị mất phương hướng nên ngồi một mình bên ven đường. Vị trí lực lượng CSGT Công an Nghệ An tìm thấy cháu V. cách nhà cháu hơn 30km. Trong thư cảm ơn cán bộ làm nhiệm vụ tuần tra, anh B. bố cháu V. chia sẻ: “Gia đình rất cảm ơn đến đội cảnh sát giao thông đường bộ 1 đã giúp đỡ. Khi xuống đến nơi thì được biết con đã uống sữa và ăn bánh. Gia đình chúng tôi vô cùng xúc động và thành thật gửi lời cảm ơn sâu sắc”. Thiếu nữ 14 tuổi mất tích vào mùng 6 Tết: Người mẹ bị đe dọa tống tiền Khi công an đang xác minh thông tin thiếu nữ 14 tuổi mất tích từ mùng 6 Tết, người mẹ bất ngờ nhận được tin nhắn nộp 200 triệu đồng để chuộc con cùng lời đe dọa.

https://vietnamnet.vn/canh-sat-giao-thong-nghe-an-tim-thay-be-trai-that-lac-luc-nua-dem-2251720.html