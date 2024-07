Xử phạt hàng nghìn trường hợp vi phạm về phòng cháy tại Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết các cơ quan chức năng của TP Hà Nội đã kiểm tra, xử phạt 3.134 trường hợp vi phạm những quy định về PCCC.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về rà soát các loại hình nhà ở, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm về phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại buổi họp báo được Bộ Công an tổ chức vào chiều 8/7, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết: Trước tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố, Công an TP Hà Nội đã tập trung tăng cường kiểm tra những vi phạm liên quan đến PCCC tại nhà ở, cơ sở kinh doanh.

Tính đến 4/7, Công an TP đã tổ chức kiểm tra 36.972/36.972 cơ sở nhà trọ, xử phạt 3.134 trường hợp/4310 hành vi, phạt tiền hơn 12 tỷ đồng ; tạm đình chỉ 672 trường hợp, yêu cầu 16.479 cơ sở dừng hoạt động.

Đối với chung cư mini, đã tổ chức kiểm tra đối với 193 cơ sở chung cư mini trên địa bàn thành phố; tạm đình chỉ 14 trường hợp, 4 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 22 cơ sở dừng hoạt động.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin về công tác PCCC.

Công an TP đã tổ chức kiểm tra đối với 5808 cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố; xử phạt 435 trường hợp/636 hành vi, phạt tiền hơn 487 triệu đồng, tạm đình chỉ 9 trường hợp, một trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 129 cơ sở dừng hoạt động.

Đã tổ chức kiểm tra đối với 935 cơ sở trường mầm non, nhóm trẻ trên địa bàn thành phố; xử phạt 59 trường hợp/70 hành vi, phạt tiền hơn 200 triệu đồng, tạm đình chỉ 23 trường hợp, 2 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 32 cơ sở dừng hoạt động.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra 443 cơ sở phòng khám tư nhân, xử phạt 34 trường hợp/51 hành vi, phạt tiền hơn 203 triệu đồng, tạm đình chỉ 1 trường hợp, một trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 16 cơ sở dừng hoạt động.

Tổ chức kiểm tra đối với 317 cơ sở chung cư trên địa bàn thành phố; xử phạt 4 trường hợp/6 hành vi, phạt tiền hơn 93 triệu đồng, tạm đình chỉ 2 trường hợp, 2 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động. Đã tổ chức kiểm tra 23 trung tâm tổ chức sự kiện, xử phạt 1 trường hợp/1 hành vi, phạt tiền 2 triệu đồng, một trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động. Đối với cơ sở sai phép, không phép đã tổ chức kiểm tra 700 cơ sở không phép, sai phép trên địa bàn thành phố; xử phạt 155 trường hợp/263 hành vi, phạt tiền gần 1,4 tỷ đồng , tạm đình chỉ 28 trường hợp, 9 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 50 cơ sở dừng hoạt động.

Tuy nhiên, theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, số lượng các loại hình nhà ở, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố khá lớn, nên công tác rà soát, kiểm tra vẫn tiếp tục diễn ra trong thời gian tới để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm.