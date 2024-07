'Bà trùm' xuất gần 35.000 hóa đơn khống lãnh án 5 năm tù

Cơ quan điều tra thông tin về vụ án Trương Huy San và Trần Đình Triển

0

Ngày 8/7, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, đại diện Cơ quan ANĐT cho hay ông Trương Huy San và luật sư Trần Đình Triển bị bắt giữ do có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ để đăng các bài viết trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến các tổ chức và cá nhân.