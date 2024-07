Cơ quan điều tra thông tin về vụ án Trương Huy San và Trần Đình Triển

Ngày 8/7, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, đại diện Cơ quan ANĐT cho hay ông Trương Huy San và luật sư Trần Đình Triển bị bắt giữ do có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ để đăng các bài viết trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến các tổ chức và cá nhân.

Trước đó, ngày 8/6, Bộ Công an đã phát đi thông báo về việc Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trương Huy San (Osin Huy Đức) và ông Trần Đình Triển về tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Đại diện A09, Bộ Công an chia sẻ về việc bắt ông Trương Huy San và ông Trần Đình Triển. CQĐT xác định cả hai bị can đã có hành vi vi phạm pháp luật khi lợi dụng các quyền tự do dân chủ để đăng tải các bài viết trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến các tổ chức và cá nhân, theo đánh giá của cơ quan điều tra. Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, giải quyết vụ án theo quy định pháp luật và khuyến cáo người dân không nghe theo, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng.

https://tienphong.vn/co-quan-dieu-tra-thong-tin-ve-vu-an-truong-huy-san-va-tran-dinh-trien-post1653202.tpo