Xử lý người dùng mạng xã hội bình luận tiêu cực, chia sẻ tin giả

Công an tỉnh Ninh Bình đã xử lý trường hợp sử dụng mạng xã hội để chia sẻ những thông tin sai sự thật của các trang mạng phản động ở nước ngoài.

Phòng An ninh đối ngoại phối hợp với Công an xã Gia Trấn làm việc với chủ tài khoản Facebook "Mạnh Trường"

Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Công an xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình tiến hành làm việc với ông B.M.T, sinh năm 1982, trú tại xã Gia Trấn điều tra, xác minh, làm rõ hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh đối ngoại phát hiện tài khoản Facebook “Mạnh Trường” từ tháng 7/2025 đã chia sẻ một số bài viết có nguồn từ các trang mạng phản động ở nước ngoài, đồng thời đăng nhiều bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, gây phức tạp trong dư luận và ảnh hưởng uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang.

Qua xác minh, tài khoản trên do ông B.M.T trực tiếp quản lý, sử dụng. Tại cơ quan Công an, ông B.M.T thừa nhận do nhận thức hạn chế nên đã chia sẻ các thông tin sai sự thật. Sau khi được tuyên truyền, giáo dục pháp luật, ông đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Hành vi của ông B.M.T được xác định vi phạm Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, Phòng An ninh đối ngoại cũng phát hiện ông T.V.Q. (SN 1957, trú phường Nam Định) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “V.Q” đăng bình luận xúc phạm uy tín, danh dự một số lãnh đạo sở, ngành của tỉnh.

Những thông tin này nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận và uy tín của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Ngay sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh chủ tài khoản, nội dung đăng tải và mức độ vi phạm.

Tại cơ quan công an, sau khi kiểm tra nội dung bình luận, được cán bộ Công an tuyên truyền, giải thích, ông T.V.Q nhận thức được hành vi đăng tải bình luận của mình là không có cơ sở, thiếu căn cứ, không đúng sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của người khác. Ông T.V.Q đã tự nguyện gỡ bỏ bình luận, cam kết không tái phạm.

Qua những sự việc trên, Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị người dân cần tỉnh táo, thận trọng không viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, vừa ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, vừa gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Các trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, trong đó trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.