Xử lý hơn 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 3 Tết

  • Thứ năm, 19/2/2026 17:02 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngày 19/2 (tức ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), toàn quốc xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 35 người, bị thương 31 người.

Trong đó tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 47 vụ, làm chết 35 người, bị thương 31 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, giảm 7 vụ, tăng 6 người chết, giảm 15 người bị thương. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 7.000 trường hợp vi phạm; tạm giữ 3.475 xe ô tô, 3.475 xe mô tô; tước 325 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 1.892 trường hợp. Riêng vi phạm nồng độ cồn xử lý 4.268 trường hợp; vi phạm ma túy 3 trường hợp.

vi pham nong do con anh 1

Các trường hợp vi phạm sẽ bị dừng xe, xử lý

Tính từ 14-19/2/2026, toàn quốc xảy ra 271 vụ tai nạn giao thông làm chết 168 người, bị thương 177 người, so với 6 ngày đầu nghỉ tết năm 2025 giảm cả về số vụ, số người chết, số người bị thương. Trong đó đường bộ xảy ra 270 vụ làm chết 167 người, bị thương 177 người.

Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 48.000 trường hợp vi phạm; tạm giữ 482 xe ô tô, 17.214 xe mô tô; tước 1.515 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 9.685 trường hợp; trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý hơn 16.000 trường hợp; vi phạm về tốc độ 9.720 trường hợp; vi phạm ma túy 24 trường hợp.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 3 ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý vi phạm của xe kinh doanh chở khách, với các hành vi vi phạm như: Chở quá số người quy định; chở hàng hóa trên khoang hành khách, trên nóc xe; chở quá khổ, quá tải trọng của xe khách; vi phạm về tốc độ.

vi pham nong do con anh 2

Lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng giảm ùn tắc.

Cục CSGT đưa ra khuyến cáo, lực lượng CSGT kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm này và rất mong người dân cung cấp thông tin vi phạm của xe khách cho Cục CSGT (qua Fanpage; App VNeTraffic; số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT) để xác minh, xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại sau Tết.

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://vov.vn/xa-hoi/xu-ly-hon-4000-truong-hop-vi-pham-nong-do-con-trong-ngay-mung-3-tet-post1269968.vov

Việt Cường/VOV1

vi phạm nồng độ cồn luật giao thông cảnh sát giao thông tai nạn

