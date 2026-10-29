Xử lý dứt điểm các trường hợp thông báo sai nghĩa vụ thuế đất

Cục Thuế yêu cầu các địa phương rà soát, xử lý sai lệch dữ liệu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân, tránh tình trạng đi lại nhiều lần.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Công văn số 8171/CT-NVT gửi Thuế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Thời gian qua, cơ quan này đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương về công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đặc biệt là việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trên các hệ thống ứng dụng của ngành. Đồng thời, tham mưu Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ cắt giảm thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ.

Đến nay, cơ quan thuế đã hoàn thành rà soát 95,57% trong tổng số hơn 3,3 triệu tờ khai cần rà soát.

Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình triển khai thực tế, Cục Thuế cho biết tại một số địa bàn vẫn còn tình trạng thông tin người nộp thuế, thông tin thửa đất chưa được cập nhật đầy đủ, dẫn đến việc thông báo nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho người nộp thuế không chính xác.

Bên cạnh đó, việc tiếp nhận, xử lý phản hồi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế bằng phương thức điện tử còn chưa được giải quyết kịp thời. Một số nội dung trả lời chưa rõ, chưa giải quyết dứt điểm vướng mắc của người nộp thuế.

Rà soát thông tin sai lệch, trùng lặp và các trường hợp nộp thừa

Để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, Cục Thuế đề nghị Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Trước hết, cơ quan thuế phải tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin người nộp thuế, thửa đất và kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trong đó, tập trung xử lý dữ liệu lịch sử, thông tin sai lệch, trùng lặp và các trường hợp bỏ sót đối tượng quản lý, kịp thời điều chỉnh khi có đủ căn cứ theo quy định.

Cơ quan thuế cũng được yêu cầu rà soát tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được cập nhật theo địa bàn hành chính 2 cấp, bao gồm danh mục loại đất, loại đường, tổ/thôn, đường/vùng, đoạn đường/khu vực và giá đất; cập nhật địa chỉ thửa đất, mã cơ quan thuế quản lý và địa bàn phát sinh khoản thu.

Trường hợp thay đổi cơ quan thuế quản lý, phải thực hiện chuyển tờ khai, dữ liệu nợ, nộp thừa và cập nhật trạng thái chuyển địa bàn.

Đồng thời, cơ quan thuế chủ động khai thác cơ sở dữ liệu ngành thuế, phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý đất đai và các đơn vị liên quan để đối chiếu dữ liệu đất đai, thông tin biến động về người sử dụng đất và kết quả nộp ngân sách Nhà nước.

Cục Thuế yêu cầu 100% người nộp thuế có số tiền nộp thừa phải được xác nhận chính xác số nộp thừa trên hệ thống quản lý thuế tập trung.

Đối với việc giải quyết phản hồi, kiến nghị về nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bằng phương thức điện tử, Cục Thuế yêu cầu các địa phương tổ chức rà soát toàn bộ phản hồi, kiến nghị chưa được giải quyết; phân loại theo nội dung, nguyên nhân, thẩm quyền và thời gian xử lý.

Các đơn vị phải phân công rõ công chức tiếp nhận, xử lý, lãnh đạo kiểm soát và thời hạn giải quyết đối với từng trường hợp, không để bỏ sót, tồn đọng hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Cơ quan thuế phải chủ động xác minh, điều chỉnh dữ liệu khi đủ căn cứ; trả lời đúng trọng tâm, nêu rõ căn cứ, kết quả và hướng xử lý.

Trường hợp cần xác minh hoặc vượt thẩm quyền, phải thông tin rõ cho người nộp thuế, hướng dẫn cụ thể và phối hợp theo dõi đến khi có kết quả giải quyết.

Đối với các tồn tại, sai sót, Cục Thuế yêu cầu xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của công chức, bộ phận và lãnh đạo phụ trách để chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền.

Không để người dân phải đi lại nhiều lần

Ngoài việc chuẩn hóa dữ liệu, Cục Thuế yêu cầu các địa phương nâng cao hiệu quả công tác ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Theo đó, các đơn vị phải rà soát hợp đồng, phạm vi ủy nhiệm, kết quả thực hiện và trách nhiệm của các bên trong hoạt động ủy nhiệm thu.

Đồng thời, kiểm tra, đối soát số thu, số đã nộp ngân sách Nhà nước và số đã hạch toán trên ứng dụng; kịp thời xử lý các trường hợp thu sai đối tượng, chậm nộp ngân sách, đã nộp nhưng chưa cập nhật hoặc còn ghi nhận nợ không đúng thực tế.

Cục Thuế cũng yêu cầu xây dựng tài liệu và tổ chức tuyên truyền thống nhất về chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, các trường hợp phải kê khai, nộp thuế.

Các địa phương phải thành lập tổ công tác hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế kê khai, nộp thuế và giải quyết dứt điểm các vướng mắc về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho người dân.

Cục Thuế yêu cầu phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, bảo đảm người nộp thuế được hướng dẫn đầy đủ, kịp thời, thuận tiện trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Các phản ánh, kiến nghị phải được tiếp nhận, xử lý dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài hoặc yêu cầu người dân đi lại nhiều lần.