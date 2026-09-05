Thủ tục đất đai: Rà soát kỹ, không để 'cò' làm nhanh hơn người dân

Bộ NN&MT đề nghị các địa phương kiểm soát chặt việc tiếp nhận hồ sơ liên quan đến giải quyết thủ tục đất đai, không để xảy ra tình trạng "cò" được giải quyết nhanh hơn người dân.

Thủ tục đất đai. Ảnh minh họa: TTXVN.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị các địa phương tổ chức triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong thời gian vừa qua, một số cơ quan báo chí và dư luận phản ánh nhiều người dân làm thủ tục đất đai bị trả lại hồ sơ nhiều lần, thời gian giải quyết kéo dài gây bức xúc, trong khi nếu ủy quyền cho “cò” lại được giải quyết nhanh hơn.

Trước thông tin trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai để cán bộ, công chức, viên chức nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng đúng quy định; giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ quyền, nghĩa vụ trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Cùng với đó, các tỉnh, thành phố cần rà soát, lựa chọn và bố trí cán bộ có đủ năng lực chuyên môn, am hiểu pháp luật, có phẩm chất đạo đức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Cán bộ phải thực hiện theo tinh thần “hành chính phục vụ, gần dân, sát dân”, chủ động, tận tình hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai, hoàn thiện hồ sơ; tuyệt đối không có thái độ hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà, nhũng nhiễu.

Đặc biệt, các địa phương công khai, minh bạch đầy đủ trình tự, thủ tục hành chính, danh mục hồ sơ, nghĩa vụ tài chính, thời hạn giải quyết và kết quả xử lý tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trụ sở cơ quan giải quyết thủ tục và trên Cổng thông tin điện tử của địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp nhận và trả kết quả thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường kết nối Cơ sở dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm cắt giảm tối đa giấy tờ, thủ tục không cần thiết.

Giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN.

Ngoài ra, các địa phương có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận phải có văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ một lần duy nhất đối với các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, chấm dứt tình trạng trả hồ sơ nhiều lần.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý cụ thể; với hồ sơ trễ hạn, phải có văn bản xin lỗi người thực hiện thủ tục và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, và xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt việc tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về dân sự và đất đai; theo dõi, phát hiện trường hợp lợi dụng việc ủy quyền để kinh doanh dịch vụ bất hợp pháp, trốn thuế hoặc có dấu hiệu can thiệp tiêu cực vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ theo kế hoạch hoặc đột xuất, tập trung vào những địa bàn, đơn vị phát sinh nhiều phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính đất đai; kiên quyết xử lý nghiêm khắc đối với những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, chậm trễ hoặc phối hợp, can thiệp đối với trường hợp thực hiện thủ tục do ủy quyền; thực hiện điều chuyển ngay ra khỏi bộ phận tiếp nhận hồ sơ đối với cán bộ vi phạm hoặc có uy tín thấp.

Trên cơ sở đó, các địa phương thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại tất cả các điểm tiếp nhận hồ sơ.