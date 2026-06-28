Xử lý điểm trông giữ xe trái phép tại Metro Cát Linh - Hà Đông ở Hà Nội

Sau khi xử lý, khu vực vỉa hè dọc ngõ 167 Hào Nam và phạm vi xung quanh nhà ga đã được giải tỏa, bảo đảm thông thoáng cho người đi bộ.

Công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường kiểm tra, xử lý một điểm trông giữ xe máy trái phép tại khu vực ga đường sắt đô thị Cát Linh sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân.

Theo Công an phường Ô Chợ Dừa, ngày 24/6, đơn vị đã ban hành Quyết định số 00958, xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Ngọc Tú (SN 1971, trú tại số 7 ngõ 167 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa) về hành vi sử dụng tạm thời vỉa hè vào mục đích khai thác để trông giữ xe máy khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Mức xử phạt là 12,5 triệu đồng.

Nhà ga Cát Linh, điểm đầu tiên trên tuyến đường sắt đô thị 2A: Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN.

Trước đó, qua phản ánh của người dân về tình trạng tổ chức trông giữ xe có thu phí trên vỉa hè dọc ngõ 167 Hào Nam, khu vực ga Cát Linh (tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông), Công an và Ủy ban Nhân dân phường Ô Chợ Dừa đã tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ các cá nhân liên quan, đồng thời yêu cầu chấm dứt hoạt động vi phạm.

Sau khi xử lý, khu vực vỉa hè dọc ngõ 167 Hào Nam và phạm vi xung quanh nhà ga đã được giải tỏa, bảo đảm thông thoáng cho người đi bộ.

Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết đang tiếp tục xác minh các hành vi tổ chức trông giữ xe trái phép tại khu vực này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiếu tá Vũ Anh Tuấn, Tổ trưởng Tổ trật tự, phụ trách an ninh trật tự ga Cát Linh, Công an phường Ô Chợ Dừa, cho biết các đơn vị được giao khai thác điểm trông giữ xe tại khu vực ga Cát Linh đã thực hiện hình thức thanh toán không dùng tiền mặt nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động trông giữ phương tiện.

Theo Thiếu tá Vũ Anh Tuấn, mọi hành vi tổ chức trông giữ xe có phát vé, thu tiền trái quy định khi bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm.

Lực lượng chức năng đã bố trí các bảng hướng dẫn để người dân nhận biết khu vực trông giữ xe hợp pháp, đồng thời công khai số điện thoại của Công an phường, Ủy ban Nhân dân phường và Ban Quản lý ga Cát Linh để tiếp nhận phản ánh khi phát hiện các hành vi vi phạm.

Ông Lê Phương Nam, Phó Phòng Kinh tế hạ tầng Ủy ban Nhân dân phường Ô Chợ Dừa cho biết một số xe máy của người dân sinh sống trong khu vực vẫn được để tạm trong phạm vi cho phép và không thu phí.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ trông giữ phương tiện, trong đó có Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khai thác ôtô Ngọc Quang đã tham gia một số hoạt động phục vụ cộng đồng như bố trí ghế chờ tại điểm dừng xe buýt khu vực ga Cát Linh, lắp đặt nhà vệ sinh công cộng, tổ chức trông giữ phương tiện miễn phí vào các dịp lễ, Tết và hỗ trợ người cao tuổi, người có công khi di chuyển trong khu vực sân ga.

Theo Công an phường Ô Chợ Dừa, việc xử lý nghiêm các điểm trông giữ phương tiện trái phép là một trong những giải pháp nhằm tăng cường quản lý trật tự đô thị, đồng thời khẳng định tinh thần tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh của người dân về những vi phạm phát sinh trên địa bàn.