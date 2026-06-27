Công an TP.HCM khởi tố thêm 51 kẻ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ

Mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ, Công an TP.HCM khởi tố 51 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH Metaland.

Ngày 27/6, Công an TP.HCM thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng hoạt động kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ, đồng thời khởi tố 51 bị can liên quan đến Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland.

Theo Công an TP.HCM, việc mở rộng điều tra được thực hiện sau quá trình làm rõ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ.

Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh các doanh nghiệp có phương thức hoạt động tương tự, đồng thời làm rõ vai trò của những người tổ chức, điều hành và các cá nhân tham gia thực hiện hành vi phạm tội.

Công an TP.HCM khởi tố thêm 51 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (địa chỉ số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP.HCM) được tổ chức và vận hành theo phương thức tương tự các doanh nghiệp đã bị Công an TP.HCM điều tra trước đó.

Theo tài liệu điều tra, sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội bắt giữ trong vụ án liên quan) cùng đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland để mở rộng hoạt động.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Hải là cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm phụ trách hoạt động tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc Kinh doanh, điều hành bộ phận kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Dưới sự điều hành của các đối tượng này là hệ thống quản lý bán hàng, quản lý telesale, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, kế toán và các bộ phận khác, được phân công theo từng khâu từ tiếp cận khách hàng, tư vấn, ký hợp đồng đến thu tiền.

Các bị can vừa bị Công an TP.HCM khởi tố liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ.

Theo kết quả điều tra, doanh nghiệp xây dựng quy trình khép kín để tiếp cận khách hàng. Bộ phận telesale sử dụng dữ liệu có sẵn để mời khách tham gia chương trình tri ân, tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đồng thời thu thập thông tin về nghề nghiệp, thu nhập và khả năng tài chính trước khi chuyển cho bộ phận kinh doanh tiếp cận.

Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất nhằm quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với nhiều quyền lợi như cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao, kèm các chương trình ưu đãi có thời hạn để thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán.

Công ty cũng niêm yết hai gói thẻ nghỉ dưỡng nhưng cho phép nhân viên chủ động giảm giá trong khung quy định. Ngoài tiền hoa hồng, nhân viên được thưởng nếu bán sản phẩm với mức giá cao nhất. Sau khi khách hàng thanh toán, doanh nghiệp tiếp tục chi trả một khoản tiền dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên" nhằm tạo lòng tin.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định công ty không thực hiện việc cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng. Khoản tiền chi trả thực chất được trích từ chính số tiền khách hàng đã thanh toán nhằm tạo niềm tin, hạn chế khiếu nại và tiếp tục thu hút thêm người tham gia.

Đáng chú ý, theo Công an TP.HCM, các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu phục vụ việc giải thể doanh nghiệp để đối phó khi bị kiểm tra hoặc khi khách hàng khiếu nại. Nhiều nhân viên cũng đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã rà soát, xác minh, làm việc với các bị hại để thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức hoạt động cũng như vai trò của từng cá nhân liên quan.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 26/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland. Đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam 51 người là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của công ty để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật.