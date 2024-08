Xử lý 23 quái xế ở Nam Định

Công an Thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) đang điều tra, xử lý 23 thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu trên nhiều tuyến phố.

23 thanh thiếu niên tại cơ quan công an. CACC.

Tối 30/8, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nam Định đang tiến hành điều tra việc 23 thanh thiếu niên (độ tuổi từ 14 đến 18) có hành vi tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng và bốc đầu trên nhiều tuyến phố.

Theo đó, vào tối 9/7, 23 thanh thiếu niên đã tụ tập và rủ nhau đi xe máy với tốc độ cao, kẹp 3 và không đội mũ bảo hiểm từ huyện Nam Trực lên TP Nam Định. Khi đến khu vực hồ Vỵ Xuyên (TP Nam Định), nhóm này tiếp tục chạy xe với tốc độ cao, bóp còi inh ỏi, lạng lách và đánh võng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục đốt pháo và chạy xe với tốc độ cao thành đoàn, gây rối trên nhiều tuyến phố. Một số thanh thiếu niên còn phóng xe tạt đầu ô tô, xe máy bất chấp sự hiện diện của nhiều phương tiện đang lưu thông.

Nhận thấy tình hình nguy hiểm, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nam Định đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ nhóm thanh thiếu niên này. Những hành vi gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông của nhóm đã gây bức xúc trong cộng đồng.

Đến ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 20 đối tượng iên quan về hành vi gây rối trật tự công cộng.