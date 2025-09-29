Xu hướng pop-up store trong trung tâm thương mại 'nở rộ' mùa lễ hội

Thị trường bán lẻ Việt Nam đang bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm. Đây là cơ hội để các thương hiệu khởi nghiệp tìm kiếm không gian hiện diện trực tiếp nhằm tiếp cận khách hàng.

Trong bối cảnh đó, mô hình pop-up store tại trung tâm thương mại đang trở thành lựa chọn đáng chú ý - vừa linh hoạt về chi phí, vừa giúp startup tận dụng dòng khách hàng đông đảo của mùa mua sắm cao điểm.

Pop-up store trở thành xu hướng toàn cầu

Thị trường bán lẻ Việt Nam năm 2025 tiếp tục duy trì quỹ đạo tăng trưởng tích cực. Theo Vietnam Briefing, quy mô bán lẻ Việt Nam 2025 được định giá khoảng 252,9 tỷ USD , mang lại tiềm năng lớn để thương hiệu mở rộng hiện diện. Riêng 8 tháng đầu năm, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 4.579 nghìn tỷ đồng (khoảng 173,4 tỷ USD ), tăng 9,4% so với cùng kỳ 2024. Những con số này khẳng định sức bật tiêu dùng nội địa vẫn vững vàng, tạo điều kiện thuận lợi để các thương hiệu trẻ tham gia cuộc đua giành thị phần.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội, startup lại đối mặt nhiều thách thức. Khách hàng ngày càng ưu tiên trải nghiệm trực tiếp và mong muốn “chạm tay” vào sản phẩm trước khi ra quyết định. Điều này khiến việc hiện diện offline trở thành yêu cầu gần như bắt buộc đối với thương hiệu mới. Song, chi phí thuê mặt bằng dài hạn, cam kết tài chính lớn và rủi ro vận hành khiến nhiều startup khó có thể triển khai cửa hàng truyền thống. Đây là khoảng trống lớn, khi thị trường cần giải pháp vừa linh hoạt, vừa hiệu quả hơn. Trong bối cảnh đó, pop-up store tại trung tâm thương mại lớn nổi lên như xu hướng toàn cầu. Từ New York, London đến Seoul, ngày càng nhiều startup chọn pop-up store làm bước đi chiến lược để thử nghiệm sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

Với ưu điểm chi phí tối ưu, thời gian thuê ngắn hạn và khả năng tuỳ biến không gian cao, pop-up store cho phép doanh nghiệp trẻ nhanh chóng tiếp cận khách hàng mục tiêu mà không cần gánh nặng đầu tư ban đầu. Theo Euromonitor, đến cuối 2024 có hơn 65% startup F&B và thời trang ở các thành phố lớn châu Á từng triển khai ít nhất một pop-up store để thử nghiệm hoặc ra mắt sản phẩm mới. Xu hướng này đang lan tới Việt Nam, nơi hành vi tiêu dùng cũng chuyển dịch mạnh theo hướng ưu tiên trải nghiệm và tương tác thương hiệu tại điểm bán.

Pop-up store trong TTTM - lựa chọn linh hoạt dành cho startup

Thời gian qua, nhu cầu về mô hình kinh doanh linh hoạt, có độ nhận diện cao, chi phí hợp lý trở nên cấp thiết đối với startup. Đây là lý do trung tâm thương mại ngày càng được chú ý như lựa chọn ưu tiên, khi không chỉ mang lại môi trường vận hành ổn định mà còn cung cấp hạ tầng đồng bộ cùng dòng khách hàng tập trung.

Theo CBRE, thời gian khách hàng lưu chân tại TTTM trung bình cao hơn 30-40% so với cửa hàng truyền thống nhờ sự kết hợp giữa mua sắm, giải trí và ẩm thực. Điều này tạo thêm nhiều điểm chạm và cơ hội tiếp cận, giúp thương hiệu trẻ nhanh chóng kết nối khách hàng mục tiêu.

Không gian và lượng khách đông đúc tại TTTM trở thành điểm chạm lý tưởng để thương hiệu kết nối khách hàng mục tiêu.

Nắm bắt xu hướng này, Vincom phát triển mô hình pop-up store như dự án thử nghiệm tiên phong, “may đo” cho cộng đồng startup và doanh nghiệp Việt, đặc biệt là thương hiệu lần đầu hiện diện tại trung tâm thương mại hiện đại hoặc gia nhập hệ sinh thái Vincom. Các thương hiệu có thể linh hoạt lựa chọn kiosk mở hoặc gian hàng đóng, với thời hạn từ 3 tháng đến 1 năm. Đây chính là cơ hội để doanh nghiệp trẻ kiểm chứng sức hút sản phẩm, thử nghiệm mô hình kinh doanh trong môi trường bán lẻ chuyên nghiệp, đồng thời tích lũy kinh nghiệm trước khi mở rộng quy mô.

Sở hữu mạng lưới 90 trung tâm thương mại tại 31 tỉnh thành, ở vị trí đắc địa và trung tâm tỉnh, thành phố lớn, thu hút hơn 180 triệu lượt khách mỗi năm, Vincom trở thành bệ phóng quy mô lớn giúp startup vừa tiếp cận khách hàng, vừa đo lường phản ứng thị trường để có thể hoàn thiện sản phẩm trước khi mở rộng kinh doanh. Mô hình này được kỳ vọng là bước đệm để mở rộng độ phủ và xây dựng thương hiệu bền vững.

Thương hiệu thời trang Hàn Quốc Nerdy lựa chọn pop-up store tại Vincom Đồng Khởi khi gia nhập thị trường Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở chi phí và vị trí, pop-up store tại Vincom còn mang lại hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện. Các thương hiệu hiện diện tại đây được thừa hưởng dịch vụ vận hành đồng bộ - từ an ninh, vệ sinh, ánh sáng, điều hòa đến chỗ đỗ xe - đồng thời hưởng lợi từ chuỗi sự kiện, lễ hội và hoạt động truyền thông do TTTM tổ chức. Chính yếu tố này tạo thêm “traffic cộng hưởng”, giúp startup không cần tự xoay sở trong việc kéo khách, thay vào đó có thể tập trung vào sản phẩm, trải nghiệm và chiến lược phát triển thương hiệu.

Hơn nữa, trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), mô hình pop-up store tại Vincom trở thành bước đi đồng hành thiết thực, giúp thương hiệu trẻ dễ dàng tiếp cận hạ tầng bán lẻ hiện đại và hòa nhịp cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế - trong đó có chỉ tiêu nâng GDP thêm 10%. Với ưu thế ngắn hạn, chi phí tối ưu và linh hoạt về diện tích cũng như hợp đồng, pop-up store mang đến cho startup cơ hội thử nghiệm sản phẩm trong môi trường thực tế, từ đó đo lường phản ứng khách hàng, hoàn thiện mô hình kinh doanh và từng bước xây dựng thương hiệu bền vững.

Pop-up store của thương hiệu arttoy nổi tiếng tại Vincom Mega Mall Royal City.

Cơ hội cho thương hiệu trẻ

Theo báo cáo của Euromonitor, chi tiêu bán lẻ tại Việt Nam trong quý IV thường tăng 15-20% so với trung bình cả năm, nhờ tác động cộng hưởng từ Giáng sinh, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán. Đây là giai đoạn nhu cầu mua sắm, giải trí và trải nghiệm của người tiêu dùng tăng cao nhất, với sự tham gia mạnh mẽ từ khách hàng trẻ lẫn hộ gia đình. Thị trường bán lẻ cuối năm vì vậy được xem là “mùa vàng” để doanh nghiệp khai thác.

Thời điểm cuối năm, nhu cầu mua sắm, ăn uống và giải trí tăng mạnh tại các TTTM.

Đối với startup, cơ hội này càng trở nên rõ rệt khi TTTM đồng loạt tổ chức chuỗi sự kiện quy mô lớn. Từ lễ hội ẩm thực, hoạt động giải trí, chương trình ưu đãi đến sự kiện countdown và lễ hội ánh sáng, mỗi TTTM đều trở thành điểm đến văn hóa - mua sắm - giải trí, thu hút lượng khách tăng đột biến. Khi đặt pop-up store tại đây, startup không chỉ tận dụng được dòng khách khổng lồ mà còn có lợi thế khi thương hiệu của mình được đặt cạnh tên tuổi lớn.

Với tính linh hoạt, pop-up store mở ra cơ hội để thương hiệu kịp thời bắt sóng nhu cầu khách hàng.

Việc “đứng trên vai người khổng lồ” này vừa gia tăng độ tin cậy trong mắt khách hàng, vừa giúp startup lan tỏa hình ảnh rộng rãi hơn mà không cần đầu tư mạnh cho marketing độc lập. Khi kết hợp dòng khách mùa lễ hội, pop-up store trở thành nền tảng để startup không chỉ gia tăng doanh số ngắn hạn, mà còn củng cố vị thế thương hiệu trong mắt người tiêu dùng, tạo đà cho chiến lược phát triển dài hạn trong năm tiếp theo.

Với nhiều lễ hội, sự kiện diễn ra liên tục, TTTM Vincom trở thành điểm đến thường xuyên của hàng chục nghìn du khách.

Giai đoạn cuối năm đang đến cũng là thời điểm thương hiệu trẻ có thể đón đầu cơ hội vàng khi tham gia pop-up store tại Vincom. Doanh nghiệp không chỉ hưởng ưu đãi hấp dẫn khi đăng ký sớm, mà còn có lợi thế xuất hiện trong chuỗi mega sale lớn nhất năm, đồng hành cùng hoạt động quảng bá quy mô trên hệ thống truyền thông Vincom và toàn bộ hệ sinh thái Vingroup. Đây là nền tảng giúp startup lan tỏa thương hiệu rộng rãi, gia tăng độ nhận diện và sẵn sàng bứt phá cho mùa kinh doanh cao điểm.