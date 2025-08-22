Xu hướng make-up ‘biến thiếu ngủ thành nét quyến rũ’

Xu hướng trang điểm “cô gái mệt mỏi” (tired girl) đặc trưng với khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng như vừa thức trắng đêm đang khiến nhiều GenZ thích thú.

Nếu vài năm trước, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh “cô gái sạch sẽ” (clean girl) với làn da căng bóng, má ửng hồng và mái tóc được chải chuốt hoàn hảo thì giờ đây, một xu hướng hoàn toàn trái ngược đang lên ngôi.

Sự mệt mỏi là điểm nhấn

Thần sắc nhợt nhạt, gò má điểm chút xám, đôi môi tím tái… Chính nét kiệt sức như vừa trải qua chuỗi ngày lao lực lại trở thành điểm nhấn của trào lưu trang điểm “cô gái mệt mỏi” (tired girl), đại diện là Jenna Ortega trong vai Wednesday Addams trong loạt phim Netflix do Tim Burton đạo diễn.

Không cố gắng che giấu sự ủ rũ, từ bỏ kem che khuyết điểm, bỏ tất cả sản phẩm làm sáng da, giờ đây, chính những đường nét từng là “khuyết điểm” ấy lại trở thành những nét hấp dẫn trên gương mặt.

Lara Violetta, người sáng lập tạp chí Violet Papers và nổi tiếng với phong cách trang điểm tán phấn mắt đậm dưới bọng mắt, chia sẻ: “Bọng mắt sành điệu là vì bạn phải làm việc chăm chỉ mới có được chúng”. Chuyên gia trang điểm kiêm Giám đốc làm đẹp của tạp chí Glass, Kim Brown cũng đồng tình: “Đây là sự tôn vinh vẻ chân thực. Phong cách “cô gái mệt mỏi” vừa cá tính vừa mạnh mẽ, nó chất theo cách rất riêng”.

Kiểu makeup "cô gái mệt mỏi" của Jenna Ortega tại buổi ra mắt phần 2 series Wednesday ở London. Ảnh: Vouge Autraslia.

Dù Gen Z là nhóm khởi xướng và lan tỏa mạnh mẽ xu hướng này, những người thuộc thế hệ trước chắc hẳn sẽ thấy nó quen thuộc.

Hình ảnh Angelina Jolie với đôi mắt thâm trong Girl, Interrupted hay Natalie Portman thời niên thiếu nữ trong Léon: The Professional từng khiến nhiều khán giả say mê có nhiều nét tương đồng với phong cách ở hiện tại.

Nhiều gương mặt nổi tiếng khác cũng góp phần đưa xu hướng này trở nên thịnh hành hơn.

Người mẫu kiêm nhạc sĩ Gabbriette xuất hiện tại show thời trang nam Saint Laurent 2025 ở Paris với đôi mắt khói đậm grunge bụi bặm. Emma Chamberlain tại Met Gala 2025 cũng gây chú ý khi thử nghiệm lớp trang điểm khiến vùng da quanh mắt như mang vết bầm nhẹ, tạo vẻ ngoài vừa gai góc vừa bí ẩn.

Danh sách những người yêu thích “cô nàng mệt mỏi” còn có Lily-Rose Depp, Danielle Marcan và Lara Violetta… Mỗi người lại có một biến tấu riêng. Trên TikTok, trào lưu này bùng nổ với vô số video hướng dẫn tạo vẻ ngoài thiếu ngủ, trong đó không ít clip thu về hơn 300.000 lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Đơn giản nhưng tôn lên dấu ấn riêng

“Cô gái mệt mỏi” trở thành xu hướng vì nó biến vẻ mặt thiếu ngủ từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều thành một vẻ ngoài quyến rũ. Dù thoạt nhìn khá giống phong cách Goth với làn da nhợt nhạt và đôi mắt sâu thẳm, hay aegyo-sal của Hàn Quốc cần nhấn bọng mắt để trông trẻ hơn, “cô gái mệt mỏi” mang màu sắc đậm chất Tim Burton, pha trộn giữa cổ tích đen và sự u ám.

Jenna Ortega vào vai Wednesday Addams trong loạt phim Netflix của Tim Burton. Ảnh: Netflix.

Chuyên gia trang điểm và làm tóc Tara McDonald, người đã tạo nên diện mạo của Ortega trong mùa đầu tiên cho biết: Nguyên tắc cốt lõi là tạo nên vẻ ngoài chỉn chu, nhưng vẫn tôn lên các đường nét tự nhiên của Jenna.

Ban đầu, kem nền của Ortega có màu sáng hơn màu da tự nhiên của cô. McDonald không muốn che đi vùng bọng mắt tự nhiên nên đã giữ nguyên, làm quầng thâm quanh mắt cô nổi bật hơn bình thường.

Điểm nhấn của phong cách là “chọn phấn mắt màu đậm nhưng chỉ tán một lớp mỏng, kết hợp với đôi môi ửng hồng tự nhiên như vừa được cắn nhẹ,” chuyên gia trang điểm chia sẻ.

Lara Violetta cũng chia sẻ cách cô “đu trend”. Cô thoa son nude, đánh má hồng nhẹ và tập trung nhấn màu ở vùng da tối dưới mắt. Cô còn biến tấu bằng cách quét son hồng nhạt lên mí tạo cảm giác như vừa dụi mắt sau khi thức dậy. Đôi mắt của Violetta càng trở nên ấn tượng khi cô dùng kem che khuyết điểm thay cho mascara, làm nổi bật làn da nhợt nhạt trên nền bảng màu trung tính.

Không giống những phong cách đòi hỏi kỹ năng make-up điêu luyện, thậm chí không cần cọ trang điểm, “cô gái mệt mỏi” chỉ cần nhấn nhẹ bọng mắt, tạo môi ửng hồng tự nhiên là hoàn thiện look này chỉ trong vài phút.

“Thực ra càng vụng về lại càng hợp vibe,” McDonald nói.

"Thế hệ cợt nhả" đối diện với áp lực

Nirvana Jalalvand, người chịu trách nhiệm tạo hình cho Jenna Ortega ở mùa 2, cho biết ý tưởng ban đầu là Wednesday không dành hàng giờ để làm tóc và trang điểm, “cô nàng còn nhiều việc cần phải giải quyết, và trang điểm không phải là ưu tiên hàng đầu”. Chính sự thờ ơ vẻ bề ngoài đó lại biến thành điểm thu hút.

Việc khoe ra bọng mắt biến sự mệt mỏi ấy thành phong cách riêng. Ảnh: Launchmetrics.

“Tất cả chúng ta đều đã chán ngấy chủ nghĩa hoàn hảo. Phong cách “cô nàng mệt mỏi” là một cách thể hiện bản thân khác, giống như chúng ta đã quá ám ảnh với sự hoàn hảo đến nỗi mọi người đang dần quay lưng với nó,” Jalavland nói.

Dan Hastings-Narayanin, Phó Tổng biên tập và dự đoán xu hướng tại The Future Laboratory, cho rằng dù xu hướng này sẽ qua nhanh như các trào lưu chớp nhoáng khác trên TikTok và khó có thể tạo ra tác động văn hóa lâu dài, nhưng nguồn gốc của nó có thể nói lên những khó khăn mà giới trẻ đang phải đối mặt.

Sự hưởng ứng mạnh mẽ của Gen Z bắt nguồn từ việc nó cho phép họ “trở lại với sự yếu đuối” giữa muôn vàn áp lực đè nặng. Việc khoe ra bọng mắt, làn da nhợt nhạt hay ánh nhìn thiếu sức sống là một cách vừa thừa nhận bản thân đã kiệt sức, vừa biến sự mệt mỏi ấy thành phong cách riêng.

Đó cũng là lý do nhiều video TikTok kết hợp phong cách make-up này với nhạc nền có chút u ám như lời tuyên bố: “Tôi không thấy tương lai mình đâu nhưng tôi phải thấy mình đẹp cái đã”.