Xu hướng du lịch 2026 - người trẻ ưu tiên ‘sạc đầy’ tinh thần

Khi sức khỏe tinh thần trở thành ưu tiên, chuyến đi gần nhưng chất lượng, lịch trình vừa đủ và cách chuẩn bị tài chính gọn nhẹ đang dần thay thế kiểu “xê dịch” chỉ để check-in.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đến gần cũng là lúc nhiều bạn trẻ bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắn ngày để “đổi gió”. Nhưng khác với trước đây, khi du lịch thường gắn với lịch trình dày đặc, tranh thủ đi nhiều nơi và chụp thật nhiều ảnh, tâm lý của người trẻ đang có sự thay đổi.

Theo dự báo xu hướng du lịch 2026 của kênh tin tức kinh doanh và tài chính CNBC, sức khỏe tinh thần là một trong những động lực nổi bật của ngành du lịch năm nay, khi các chuyến đi kết hợp chăm sóc sức khỏe không còn bó hẹp trong spa hay nghỉ dưỡng cao cấp, mà mở rộng sang những trải nghiệm mang tính phục hồi thể chất lẫn tinh thần.

Giảm bớt “chạy đua” check-in

Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở cách người trẻ định nghĩa một chuyến đi đáng giá. Nếu trước đây, nhiều người có xu hướng tối ưu từng giờ để ghé càng nhiều điểm càng tốt, thì nay một lịch trình quá dày đôi khi trở thành nguyên nhân khiến chuyến đi mất đi ý nghĩa nghỉ ngơi ban đầu.

Một hành trình mà mọi hoạt động đều vội vàng gấp rút để đến thật nhiều điểm chưa chắc mang lại cảm giác thoải mái. Vì vậy, nhiều bạn trẻ bắt đầu chủ động giảm số điểm ghé thăm, dành nhiều thời gian hơn để ngủ đủ, ăn ngon, đi dạo tận hưởng cuộc sống ở điểm đến, lang thang chụp ảnh đường phố, ngắm cảnh...

Việc chụp ảnh check-in cũng không còn là “nhiệm vụ bắt buộc” như trước. Thay vì cố gắng sở hữu thật nhiều tấm hình chứng minh mình đã có mặt, không ít người chọn lưu lại vài khoảnh khắc vừa đủ, rồi dành phần lớn thời gian để thực sự sống trong trải nghiệm đó.

Điều người trẻ tìm kiếm ở những chuyến du lịch là sự nghỉ ngơi, tận hưởng thay vì cảm giác vội vã bởi lịch trình dày đặc. Ảnh: Shutterstock.

Từ đây, tiêu chí chọn điểm đến cũng thay đổi. Nhiều người trẻ không còn quá quan trọng chuyện phải đi thật xa, mà ưu tiên những nơi dễ di chuyển, không tiêu tốn quá nhiều sức nhưng vẫn đủ khác biệt để tạo cảm giác nghỉ ngơi. Một chuyến đi gần, ít áp lực về thời gian, có không gian yên tĩnh và lịch trình thưa hơn đôi khi lại mang đến chất lượng hồi phục tốt hơn một hành trình dài nhưng dồn dập.

Sức khỏe tinh thần trở thành “thước đo” mới

Xu hướng chú trọng phục hồi tinh thần này không chỉ nằm ở việc chọn đi đâu, mà còn ở cách người trẻ chuẩn bị cho chuyến đi. Nếu muốn một kỳ nghỉ thực sự là quãng thời gian “chữa lành”, ngay từ khâu lên kế hoạch cũng cần bớt căng thẳng.

Đó là lý do những chuyến đi gần nhưng chỉn chu đang ngày càng được ưa chuộng. Không cần lên kế hoạch cho kỳ nghỉ dài và phức tạp, nhiều bạn trẻ chọn một hành trình có thời gian vừa đủ để tạm thời tách mình khỏi cuộc sống thường nhật, nhưng đầu tư kỹ hơn vào sự tiện lợi, chất lượng nơi ở, khung giờ di chuyển và khả năng chủ động tài chính. Sự chuẩn bị này giúp họ giảm bớt những quyết định phải xử lý, từ đó giữ năng lượng để tận hưởng chuyến đi.

Sự thư thái của chuyến du lịch được quyết định ngay ở quá trình chuẩn bị. Ảnh: Shutterstock.

Trong bối cảnh đó, các giải pháp thanh toán số đang dần trở thành một phần của trải nghiệm du lịch hiện đại. Thay vì xoay xở nhiều bước, săn ưu đãi rời rạc hoặc để mọi chi phí dồn vào phút chót, người trẻ có xu hướng tận dụng các nền tảng quen thuộc.

Xu hướng du lịch hiện nay không còn là cuộc đua đếm xem đi được bao nhiêu nơi, chụp được bao nhiêu ảnh hay lấp đầy lịch trình đến mức không còn khoảng nghỉ. Từ việc chọn những hành trình gần nhưng chất lượng, ưu tiên nghỉ ngơi thật sự cho đến chuẩn bị tài chính chủ động, người trẻ đang cho thấy họ không chỉ thay đổi cách du lịch mà còn ở cả cách chăm sóc bản thân.