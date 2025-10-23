Xu hướng các chính trị gia 'khoe' sức mạnh thể chất

Các chính trị gia thường muốn thể hiện sức mạnh thể chất của mình. Tổng thống Ba Lan mới đắc cử Karol Nawrocki là cái tên mới nhất gia nhập “câu lạc bộ hình thể”.

Từ phòng tập đến chính trường

Sau khi đắc cử hồi tháng 8, mạng xã hội của cựu sử gia này tràn ngập các đoạn video ghi lại cảnh ông tập luyện trong phòng gym. Trong đó có cảnh ông đấm bao cát, nâng tạ và tập hít xà đơn.

Theo Euronews, việc tân Tổng thống Ba Lan công khai hình ảnh rèn luyện sức khỏe không có gì đáng ngạc nhiên, bởi nhiều nhà lãnh đạo thế giới cũng từng chọn cách xuất hiện trong bối cảnh thể thao.

Ông Karol Nawrocki trong quá trình vận động tranh cử. Ảnh: X/Nawrocki25.

Trong số đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin vốn thường phô diễn khả năng judo, hay cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng thể hiện kỹ năng bóng rổ với cú ném chuẩn xác.

Cũng không thiếu những vận động viên chuyên nghiệp rẽ hướng sang con đường chính trị - như Vitali Klitschko, cựu võ sĩ quyền Anh người Ukraine, nay là Thị trưởng Kyiv. Còn có thể kể đến cựu cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Anh Manchester City - Mikheil Kavelashvili - hiện là Tổng thống Gruzia và cựu vận động viên cricket người Pakistan Imran Khan từng là thủ tướng nước này.

Hai người khác là cựu cầu thủ bóng đá George Weah đảm nhận ghế Tổng thống Liberia từ năm 2018 đến năm 2024 và diễn viên kiêm vận động viên thể hình chuyên nghiệp Arnold Schwarzenegger từng là Thống đốc California (Mỹ).

Tại Ba Lan, nhà vô địch điền kinh Olympic - Szymon Ziolkowski - từng có ghế trong Quốc hội và vận động viên điền kinh kiêm vận động viên chạy nước rút Witold Bańka từng là bộ trưởng Bộ Thể thao.

Năng động về thể chất có giúp chính trị gia dễ giành phiếu hơn?

Tổng thống Putin (phải) trong một buổi tập judo. Ảnh: Điện Kremlin.

Vậy liệu một chính trị gia vạm vỡ có dễ thuyết phục cử tri hơn không? Thể lực có giúp ích cho chính trị gia không?

Giáo sư Jacek Wasilewski tại Đại học Warsaw (Ba Lan) nhận định với Euronews rằng điều này thực sự có thể mang lại lợi thế. Ông Wasilewski lưu ý rằng khi bắt gặp một người có thân hình rắn chắc, chúng ta thường tự nhủ: “Người này có thể giúp chúng ta an toàn”. Cảm nhận ấy bắt nguồn từ hàng vạn năm tiến hóa.

Theo ông Wasilewski, các chính trị gia đang khai thác hình ảnh rèn luyện thể lực của bản thân. “Trong những giai đoạn bất ổn, khi người dân cảm thấy lo lắng, một chính trị gia thể hiện sức mạnh thể chất sẽ tạo ra cảm giác ổn định”, ông giải thích.

Bên cạnh đó, ông Wasilewski lập luận rằng trước đây chính trường chủ yếu do giới quý tộc chi phối, họ thường xây dựng hình ảnh tinh tế, chỉn chu. Nhưng điều đó nay đã thay đổi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khoe cơ thể khỏe mạnh cùng Thủ tướng Dmitry Medvedev tập thể hình trong phòng gym ở Sochi. Ảnh: TASS.

Ông phân tích: “Ngày nay, các chính trị gia hướng thông điệp của họ đến quần chúng, điều đó đòi hỏi ngôn ngữ đơn giản hơn, mang tính đại chúng, thậm chí đôi khi có phần hung hăng hay khiêu khích. Hình ảnh của các chính trị gia ngày nay thường gợi nhắc tới những anh hùng điện ảnh hay biểu tượng sức mạnh - những gì trong văn hóa đại chúng được gắn với sự an toàn. Với cử tri sống trong thế giới đó, một nhà lãnh đạo như vậy là ‘chiến binh’ - người không để ai chà đạp lên đầu mình, cũng không để ai chà đạp lên đất nước”.