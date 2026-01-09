Những ngày qua, biệt thự Pháp cổ tại địa chỉ 51 Hàng Chuối (phường Hai Bà Trưng) bị phá dỡ hoàn toàn đã gây chú ý trong dư luận. Nhiều người dân bày tỏ sự tiếc nuối khi đây là công trình có kiến trúc đẹp, góp phần tạo nên giá trị cho tổng thể tuyến phố.

Đáng chú ý, đây là biệt thự nằm trong danh mục nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội , thuộc danh mục biệt thự nhóm 3.

Ngay trước khi bị phá dỡ, đây là biệt thự rất đẹp, cổ kính, tuy nhiên nhiều năm bị cho thuê làm nhà hàng. Việc sửa chữa, sử dụng vào mục đích kinh doanh khiến căn biệt thự bị xuống cấp, hư hỏng.

Đặc biệt, năm 2022, UBND TP. Hà Nội đưa ra danh sách 92 biệt thự Pháp được lựa chọn đưa vào danh mục xem xét cải tạo, chỉnh trang, trong đó có biệt thự số 51 Hàng Chuối.

Theo tìm hiểu, do biệt thự bị xuống cấp, chủ đầu tư đã có đơn đề nghị UBND TP. Hà Nội, các sở ngành liên quan cho phép đưa biệt thự 51 Hàng Chuối ra khỏi danh mục nhóm 3. Cuối năm 2025, UBND. TP Hà Nội đã có văn bản chấp thuận. Ngay sau đó, UBND phường Hai Bà Trưng đã cấp phép xây dựng mới thành tòa nhà với 6 tầng nổi, hai tầng hầm.

Trên phố Hàng Chuối còn nhiều biệt thự cổ, nhà cũ có giá trị kiến trúc

Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều căn nhà đã bị đập bỏ hoàn toàn để xây dựng cao ốc.

Một biệt thự hiếm hoi trên phố Hàng Chuối được chỉnh trang. Theo KTS Nguyễn Anh Tuấn (Cty ATH Homes), việc bảo tồn biệt thự cổ chỉ thành công khi biến được chính giá trị cổ kính đó thành giá trị kinh tế. Nếu không, việc “xóa sổ” các biệt thự cũ chỉ là vấn đề thời gian.

Một công trình Pháp khác tại 48 Nguyễn Du (phường Cửa Nam) bị xuống cấp, cũng đã được cấp phép xây dựng mới

Nằm tại vị trí "đất vàng" ngã tư Nguyễn Du và Trần Bình Trọng, ngôi biệt thự tại địa chỉ số 78 Nguyễn Du (phường Hai Bà Trưng) từng là trụ sở của một ngân hàng bỏ hoang khoảng chục năm cũng được phá bỏ để xây dựng cao ốc. Ảnh năm 2021.

Hà Nội cho phép Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng được chuyển mục đích sử dụng 62.389,46 m2 đất để thực hiện dự án xây dựng Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng.

