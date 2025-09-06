Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng

  • Thứ bảy, 6/9/2025 12:16 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Tại chợ Hàng Bè (Hà Nội), mâm cỗ cúng, xôi gà lễ giá gần 1 triệu đồng hút khách trong ngày cúng Rằm tháng 7 nhờ chất lượng và đẹp mắt.

cung ram thang 7 anh 1

Từ sáng sớm 6/9, chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã có đông khách đến mua gà, xôi cùng nhiều lễ vật khác để chuẩn bị mâm cúng Rằm tháng 7.
cung ram thang 7 anh 2

Chủ cửa hàng gà cúng cho biết gà ngậm hoa hồng đặt trên mâm xôi được nhiều khách hàng ưu chuộng bởi sự đẹp mắt và tiện dụng. "Cỗ này làm rất mất thời gian, nên chúng tôi chỉ nhận đặt số lượng nhất định mỗi ngày", chị nói.
cung ram thang 7 anh 3cung ram thang 7 anh 4cung ram thang 7 anh 5cung ram thang 7 anh 6

Đĩa xôi gà lễ ngậm hoa hồng giá 700.000 đồng bán khá chạy. Mâm cỗ cúng rằm tháng 7 gồm xôi gấc, hoa tươi, bánh bao chay, trứng luộc, tôm luộc, thịt heo quay trang trí đẹp mắt như trong ảnh được bán với giá 800.000 đồng.

cung ram thang 7 anh 7cung ram thang 7 anh 8

Theo khảo sát của PV Báo Điện Tử VTC News tại chợ Hàng Bè, các loại thực phẩm dùng để cúng lễ như gà ngậm hoa hồng có giá từ 400.000 - 500.000 đồng/con, xôi giá 50.000 đồng/đĩa, chim quay giá 100.000 đồng/kg.

cung ram thang 7 anh 9

Cận ngày rằm tháng 7, nhu cầu tăng cao, nhiều tiểu thương tại chợ Hàng Bè phải thức dậy từ 2 - 3h để chuẩn bị gà, xôi, đồ lễ để bày bán.
cung ram thang 7 anh 10

"Năm nay ngày rằm tháng 7 rơi vào ngày nghỉ nên khách hàng có nhu cầu mua sắm đồ cúng sớm, dự kiến ít nhất cửa hàng hôm nay sẽ bán gấp đôi những ngày thường" một tiểu thương bán gà ngậm hoa hồng tại chợ Hàng Bè cho biết.
cung ram thang 7 anh 11cung ram thang 7 anh 12

Lực lượng shipper của các quầy gà cúng tại chợ Hàng Bè tất bật giao hàng.

cung ram thang 7 anh 13

Các loại hoa lễ tăng giá nhẹ, hoa hồng có giá 5.000-8.000 đồng/bông, hoa ly 15.000-30.000 đồng/bông, hoa cúc giá 5.000-7.000 đồng/bông, hoa lay ơn 10.000-15.000 đồng/bông...
cung ram thang 7 anh 14

Các loại trái cây dùng để thắp hương cũng bán chạy. Thanh long đỏ và trắng có giá 40.000-60.000 đồng/kg, dưa hấu 20.000-25.000 đồng/kg, nho 180.000-200.000 đồng/kg, nhãn 20.000-30.000 đồng/kg.
cung ram thang 7 anh 15cung ram thang 7 anh 16

Các mẹt hoa cúng với nhiều loại hoa có giá 150.000-300.000 đồng/mẹt.

cung ram thang 7 anh 17

Nhu cầu cau lễ tăng cao những ngày sát rằm tháng 7, giá tăng từ 10.000 đồng/lễ lên 20.000-25.000 đồng/lễ.
cung ram thang 7 anh 18

Trong khi giá các loại thực phẩm, trái cây, hoa tươi khá bình ổn, mặt hàng rau xanh lại tăng giá gấp đôi so với ngày thường. Cụ thể, rau muống có giá 20.000-25.000 đồng (trước đó chỉ 10.000 đồng), rau dền từ 5.000/mớ tăng lên 10.000 đồng/mớ. Giá rau ngót, mồng tơi dao động 20.000 đồng/mớ. Giá rau cải tăng 18.000-20.000 đồng/kg lên 35.000 đồng/kg. Rau gia vị như hành, thì là, mùi tàu cũng đội giá, nhiều nơi bán 5.000-7.000 đồng/mớ nhỏ.
cung ram thang 7 anh 19

Một số tiểu thương cho biết, giá rau xanh và hoa tươi tăng trong những ngày gần đây là do mưa lớn tại Hà Nội làm nhiều diện tích rau bị dập nát, hư hỏng, nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu tiêu thụ lại tăng cao.

