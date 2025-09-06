Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng

|
Từ sáng sớm 6/9, chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã có đông khách đến mua gà, xôi cùng nhiều lễ vật khác để chuẩn bị mâm cúng Rằm tháng 7.
Chủ cửa hàng gà cúng cho biết gà ngậm hoa hồng đặt trên mâm xôi được nhiều khách hàng ưu chuộng bởi sự đẹp mắt và tiện dụng. "Cỗ này làm rất mất thời gian, nên chúng tôi chỉ nhận đặt số lượng nhất định mỗi ngày", chị nói.
Đĩa xôi gà lễ ngậm hoa hồng giá 700.000 đồng bán khá chạy. Mâm cỗ cúng rằm tháng 7 gồm xôi gấc, hoa tươi, bánh bao chay, trứng luộc, tôm luộc, thịt heo quay trang trí đẹp mắt như trong ảnh được bán với giá 800.000 đồng.
Theo khảo sát của PV Báo Điện Tử VTC News tại chợ Hàng Bè, các loại thực phẩm dùng để cúng lễ như gà ngậm hoa hồng có giá từ 400.000 - 500.000 đồng/con, xôi giá 50.000 đồng/đĩa, chim quay giá 100.000 đồng/kg.
Cận ngày rằm tháng 7, nhu cầu tăng cao, nhiều tiểu thương tại chợ Hàng Bè phải thức dậy từ 2 - 3h để chuẩn bị gà, xôi, đồ lễ để bày bán.
"Năm nay ngày rằm tháng 7 rơi vào ngày nghỉ nên khách hàng có nhu cầu mua sắm đồ cúng sớm, dự kiến ít nhất cửa hàng hôm nay sẽ bán gấp đôi những ngày thường" một tiểu thương bán gà ngậm hoa hồng tại chợ Hàng Bè cho biết.
Lực lượng shipper của các quầy gà cúng tại chợ Hàng Bè tất bật giao hàng.
Các loại hoa lễ tăng giá nhẹ, hoa hồng có giá 5.000-8.000 đồng/bông, hoa ly 15.000-30.000 đồng/bông, hoa cúc giá 5.000-7.000 đồng/bông, hoa lay ơn 10.000-15.000 đồng/bông...
Các loại trái cây dùng để thắp hương cũng bán chạy. Thanh long đỏ và trắng có giá 40.000-60.000 đồng/kg, dưa hấu 20.000-25.000 đồng/kg, nho 180.000-200.000 đồng/kg, nhãn 20.000-30.000 đồng/kg.
Các mẹt hoa cúng với nhiều loại hoa có giá 150.000-300.000 đồng/mẹt.
Nhu cầu cau lễ tăng cao những ngày sát rằm tháng 7, giá tăng từ 10.000 đồng/lễ lên 20.000-25.000 đồng/lễ.
Trong khi giá các loại thực phẩm, trái cây, hoa tươi khá bình ổn, mặt hàng rau xanh lại tăng giá gấp đôi so với ngày thường. Cụ thể, rau muống có giá 20.000-25.000 đồng (trước đó chỉ 10.000 đồng), rau dền từ 5.000/mớ tăng lên 10.000 đồng/mớ. Giá rau ngót, mồng tơi dao động 20.000 đồng/mớ. Giá rau cải tăng 18.000-20.000 đồng/kg lên 35.000 đồng/kg. Rau gia vị như hành, thì là, mùi tàu cũng đội giá, nhiều nơi bán 5.000-7.000 đồng/mớ nhỏ.
Một số tiểu thương cho biết, giá rau xanh và hoa tươi tăng trong những ngày gần đây là do mưa lớn tại Hà Nội làm nhiều diện tích rau bị dập nát, hư hỏng, nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu tiêu thụ lại tăng cao.