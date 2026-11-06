Xoài Non thay đổi ở tuổi 24

Gil Lê cũng nói thêm việc duy trì làn da trắng trước đây từng khiến Xoài Non hạn chế vận động và chơi thể thao ngoài trời. Theo ca sĩ, điều này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tiềm ẩn những tác động không tốt tới làn da và sức khỏe. “Trước đây tôi thích da trắng, nhưng để giữ được làn da đó thì không thể vận động thể thao ngoài trời nhiều, phải dùng các sản phẩm đôi lúc không rõ được thành phần là gì. Điều đó cũng ảnh hưởng đến da, sức khỏe và nội tiết. Bây giờ da của Xoài rất tự nhiên, có thể chơi thể thao, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Xoài muốn tập luyện, chơi thể thao gì cũng được”, Gil Lê nói.